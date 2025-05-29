Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Нью-Йорк Ред БуллзШарлотт . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена. Судить этот матч будет Drew Fischer.

МСК, Стадион: Ред Булл Арена
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз
Wiktor Bogacz 14'
Mohammed Sofo 29'
Эрик Максим Шупо-Мотинг 71'
Эрик Максим Шупо-Мотинг 90+7'
Завершен
4 : 2
29 мая 2025
Шарлотт
Kerwin Vargas 26'
Liel Abada 76'
Смотреть онлайн
Wiktor Bogacz icon
14'
Kerwin Vargas icon
26'
Mohammed Sofo icon
29'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,4
Эрик Максим Шупо-Мотинг icon
71'
Liel Abada icon
76'
Эрик Максим Шупо-Мотинг icon
90+7'
Матч закончился со счётом 4:2 : 2,4
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Нью-Йорк Ред Буллз - Угловой
5'
Угловой
Нью-Йорк Ред Буллз - Угловой
14'
Wiktor Bogacz - 1-ый Гол забит с передачи Кайл Данкан
18'
Угловой
Нью-Йорк Ред Буллз - Угловой
26'
Kerwin Vargas - 2-ой Гол забит с передачи Patrick Agyemang
29'
Угловой
Нью-Йорк Ред Буллз - Угловой
29'
Mohammed Sofo - 3-ий Гол забит с передачи Викельман Кармона
34'
Угловой
Нью-Йорк Ред Буллз - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 2,4
71'
Эрик Максим Шупо-Мотинг - 4-ый Гол
76'
Liel Abada - 5-ый Гол
79'
Угловой
Шарлотт - Угловой
85'
Угловой
Шарлотт - Угловой
90+7'
Эрик Максим Шупо-Мотинг - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2 : 2,4

Превью матча Нью-Йорк Ред Буллз — Шарлотт

Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
31
Бразилия
Карлос Мигель Коронель
6
США
Кайл Данкан
15
США
Шон Нилис
3
Швеция
Noah Eile
44
Канада
Рахим Эдвардс
75
США
Daniel Edelman
8
Peter Stroud
22
Норвегия
Dennis Gjengaar
19
Венесуэла
Викельман Кармона
37
Гана
Mohammed Sofo
7
Польша
Wiktor Bogacz
Тренер
Германия
Сандро Шварц
Шарлотт Шарлотт
1
Хорватия
Кристьян Кахлина
35
США
Nicholas Scardina
29
Франция
Adilson Malanda
4
США
Andrew Privett
2
Канада
Jahkeele Marshall-Rutty
16
Испания
Pep Mas
8
Англия
Эшли Вэствуд
19
США
Эрик Уильямсон
18
Колумбия
Kerwin Vargas
33
Гана
Patrick Agyemang
10
Кот-д'Ивуар
Вильфрид Заа
Тренер
Англия
Дин Смит

История последних встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз
Шарлотт
Нью-Йорк Ред Буллз
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.08.2025
Шарлотт
Шарлотт
1:0
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
41%
Шарлотт Шарлотт
59%
Атаки
93
107
Угловые
5
2
Фолы
16
8
Удары (всего)
8
10
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Drew Fischer (Канада).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 52 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 27% (4 из 15 матчей) Drew Fischer назначал пенальти

Комментарии к матчу
