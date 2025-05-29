Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Торонто - Филадельфия 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТоронтоФиладельфия . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд. Судить этот матч будет Guido Gonzales Jr.

МСК, Стадион: БМО Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Торонто
Ола Брунхильдсен 75'
Завершен
1 : 2
29 мая 2025
Филадельфия
Nathan Harriel 87'
Кай Вагнер 90+2'
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Ола Брунхильдсен icon
75'
Nathan Harriel icon
87'
Кай Вагнер icon
90+2'
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Филадельфия - Угловой
20'
Угловой
Филадельфия - Угловой
26'
Угловой
Филадельфия - Угловой
45+1'
Угловой
Торонто - Угловой
45+5'
Угловой
Филадельфия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
55'
Угловой
Филадельфия - Угловой
57'
Угловой
Филадельфия - Угловой
72'
Угловой
Филадельфия - Угловой
75'
Ола Брунхильдсен - 1-ый Гол забит с передачи Дейби Флорес
85'
Угловой
Торонто - Угловой
86'
Угловой
Филадельфия - Угловой
87'
Nathan Harriel - 2-ой Гол
89'
Угловой
Филадельфия - Угловой
90+2'
Кай Вагнер - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Торонто - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 0,2

Превью матча Торонто — Филадельфия

Торонто Торонто
1
США
Шен Джонсон
2
США
Генри Винго
12
Англия
Zane Monlouis
28
Италия
Рауль Петретта
16
Тринидад и Тобаго
Tyrese Spicer
7
Румыния
Theodor Corbeanu
14
Испания
Alonso Coello
20
Гондурас
Дейби Флорес
21
Канада
Хонатан Осорио
11
Гаити
Деррик Баркли Этьенн
9
Норвегия
Ола Брунхильдсен
Тренер
США
Робин Фрейзер
Филадельфия Филадельфия
18
Ямайка
Андре Блейк
39
США
Francis Westfield
5
Норвегия
Якоб Глеснес
26
США
Nathan Harriel
27
Германия
Кай Вагнер
33
США
Quinn Sullivan
8
Венесуэла
Jesus Bueno
4
Сербия
Jovan Lukic
19
США
Indiana Vassilev
9
Израиль
Thai Baribo
20
Уругвай
Bruno Damiani
Тренер
ЮАР
Брэдли Карнелл

История последних встреч

Торонто
Торонто
Филадельфия
Торонто
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
10.08.2025
Филадельфия
Филадельфия
1:1
Торонто
Торонто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Торонто Торонто
42%
Филадельфия Филадельфия
58%
Атаки
69
110
Угловые
3
9
Фолы
13
15
Удары (всего)
8
15
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
4
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Guido Gonzales Jr (США).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 71 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (3 из 18 матчей) Guido Gonzales Jr назначал пенальти

Комментарии к матчу
