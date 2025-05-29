Смотреть онлайн Коламбус Крю - Нэшвилл 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус Крю — Нэшвилл . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Victor Rivas.
Превью матча Коламбус Крю — Нэшвилл
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).
За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 31% (4 из 13 матчей) Victor Rivas назначал пенальти