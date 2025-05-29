Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Коламбус Крю - Нэшвилл 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Коламбус КрюНэшвилл . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Колумбус Крю. Судить этот матч будет Victor Rivas.

МСК, Стадион: Нью Колумбус Крю
Чемпионат США по футболу. МЛС
Коламбус Крю
Диего Росси 69'
Jeisson Palacios 81'
Завершен
2 : 2
29 мая 2025
Нэшвилл
Сэм Сарридж 2'
Хани Мухтар 78'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Сэм Сарридж icon
2'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
Диего Росси icon
69'
Хани Мухтар icon
78'
Jeisson Palacios icon
81'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Текстовая трансляция
2'
Сэм Сарридж - 1-ый Гол
7'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
16'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
19'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
34'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
40'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,3
69'
Диего Росси - 2-ой Гол
72'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
74'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
78'
Хани Мухтар - 3-ий Гол
81'
Palacios - 4-ый Гол
84'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
85'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
90+5'
Угловой
Нэшвилл - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3

Превью матча Коламбус Крю — Нэшвилл

Коламбус Крю Коламбус Крю
1
Гватемала
Nicholas Hagen Godoy
2
Аргентина
Marcelo Herrera
31
Франция
Стивен Морейра
21
Украина
Евгений Чеберко
18
Дания
Мальте Амундсен
8
Венгрия
Даниел Газдаг
7
Франция
Дилан Шамбо
6
США
Дарлингтон Нагбе
27
США
Maximilian Arfsten
10
Уругвай
Диего Росси
11
Нигерия
Ibrahim Aliyu
Тренер
Франция
Wilfried Nancy
Нэшвилл Нэшвилл
1
США
Джо Уиллис
31
Гондурас
Энди Нажар
5
США
Jack Maher
4
Колумбия
Jeisson Palacios
2
США
Даниэль Ловиц
20
Норвегия
Edvard Tagseth
8
Австралия
Patrick Yazbek
10
Германия
Хани Мухтар
24
Мексика
Jonathan Perez
9
Англия
Сэм Сарридж
37
Ahmed Qasem
Тренер
США
Грегг Берхалтер

История последних встреч

Коламбус Крю
Коламбус Крю
Нэшвилл
Коламбус Крю
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
17.07.2025
Нэшвилл
Нэшвилл
3:0
Коламбус Крю
Коламбус Крю
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Коламбус Крю Коламбус Крю
66%
Нэшвилл Нэшвилл
34%
Атаки
148
52
Угловые
7
3
Фолы
5
5
Удары (всего)
12
9
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
4
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Victor Rivas (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 60 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Victor Rivas назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Tundra Esports Tundra Esports
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
28 Ноября
17:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA