Смотреть онлайн Тимберс - Колорадо Рэпидз 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Тимберс — Колорадо Рэпидз . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Christopher Penso.
Превью матча Тимберс — Колорадо Рэпидз
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).
За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Christopher Penso назначал пенальти