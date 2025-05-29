Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Тимберс - Колорадо Рэпидз 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТимберсКолорадо Рэпидз . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Christopher Penso.

МСК, Стадион: Йелд Вен Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Тимберс
Antony 59'
Kevin Kelsy 76'
Завершен
2 : 1
29 мая 2025
Колорадо Рэпидз
Джордже Михайлович 33'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Джордже Михайлович icon
33'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
Antony icon
59'
Kevin Kelsy icon
76'
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Тимберс - Угловой
20'
Угловой
Тимберс - Угловой
26'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
33'
Джордже Михайлович - 1-ый Гол забит с передачи Коул Бассетт
38'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
39'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
42'
Тимберс - Незабитый пенальти
45'
Угловой
Тимберс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,1
59'
Antony - 2-ой Гол забит с передачи David Pereira Da Costa
62'
Угловой
Тимберс - Угловой
72'
Угловой
Тимберс - Угловой
74'
Угловой
Тимберс - Угловой
76'
Kevin Kelsy - 3-ий Гол забит с передачи Juan David Mosquera
Матч закончился со счётом 2:1 : 2,1

Превью матча Тимберс — Колорадо Рэпидз

Тимберс Тимберс
16
Канада
Максим Крепеау
11
Бразилия
Antony
4
Канада
Камал Миллер
20
Новая Зеландия
Finn Surman
29
Колумбия
Juan David Mosquera
27
Jimer Fory
30
Колумбия
Santiago Moreno
24
Аргентина
David Ayala
80
Эквадор
Julio Ortiz
10
Португалия
David Pereira Da Costa
9
Чили
Фелипе Мора
Тренер
Англия
Фил Невилл
Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
41
Дания
Nicolas Defreitas Hansen
4
США
Реджи Кэннон
5
Дания
Андреас Макссо
19
США
Ian Murphy
99
США
Jackson Travis
8
США
Oliver Larraz
12
США
Josh Atencio
21
США
Ted Ku-DiPietro
10
США
Джордже Михайлович
18
США
Sam Bassett
77
США
Darren Yapi
Тренер
США
Крис Армас

Статистика матча

Владение мячом
Тимберс Тимберс
72%
Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
28%
Атаки
149
76
Угловые
6
3
Фолы
10
17
Удары (всего)
15
8
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Christopher Penso назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA