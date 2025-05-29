Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Ванкувер УайткэпсМиннесота Юнайтед . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Allen Chapman.

МСК, Стадион: Би-Си Плэйс
Чемпионат США по футболу. МЛС
Ванкувер Уайткэпс
Завершен
0 : 0
29 мая 2025
Миннесота Юнайтед
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
18'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
28'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
48'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
50'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
65'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
77'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
83'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,2

Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед

Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Миннесота Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Миннесота Юнайтед забивает 0, пропускает 0.

Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
Япония
Yohei Takaoka
2
Уругвай
Mathias Laborda
4
Сербия
Ranko Veselinovic
15
Норвегия
Бьёрн Инге Утвик
28
США
Tate Johnson
16
США
Sebastian Berhalter
20
Парагвай
Andres Cubas
26
Камерун
Жан-Клод Нгандо
11
США
Emmanuel Sabbi
14
Мексика
Daniel Rios
7
Канада
Jayden Nelson
Тренер
Дания
Jesper Sorensen
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
97
Канада
Дейн Сен-Клер
21
ЮАР
Bongokuhle Hlongwane
28
Колумбия
Jefferson Abel Diaz Beleno
15
Новая Зеландия
Майкл Боксалл
5
Аргентина
Nicolas Romero
20
США
Уил Трэпп
26
Аргентина
Joaquin Pereyra
67
Панама
Карлос Харви
8
Гондурас
Джосеф Розалес
17
Финляндия
Робин Лод
9
Гана
Kelvin Yeboah
Тренер
Англия
Eric Ramsay

Статистика матча

Владение мячом
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
60%
Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед
40%
Атаки
113
69
Угловые
8
0
Фолы
7
12
Удары (всего)
11
4
Удары мимо ворот
16
3
Удары в створ ворот
3
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 36% (5 из 14 матчей) Allen Chapman назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA