Смотреть онлайн Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-Си Плэйс. Судить этот матч будет Allen Chapman.
Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед
Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Миннесота Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Миннесота Юнайтед забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).
За последние 14 матчей судья показал 50 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 36% (5 из 14 матчей) Allen Chapman назначал пенальти