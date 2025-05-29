Превью матча Ванкувер Уайткэпс — Миннесота Юнайтед

Команда Ванкувер Уайткэпс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Миннесота Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-3. Команда Ванкувер Уайткэпс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Миннесота Юнайтед забивает 0, пропускает 0.