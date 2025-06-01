Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн КФ Монреаль - Нью Ингленд 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: КФ МонреальНью Ингленд . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Michael Venne.

МСК, Стадион: Стад Сапуто
Чемпионат США по футболу. МЛС
КФ Монреаль
Завершен
0 : 3
01 июня 2025
Нью Ингленд
Peyton Miller 48'
Ilay Feingold 55'
Ilay Feingold 87'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Peyton Miller icon
48'
Ilay Feingold icon
55'
Ilay Feingold icon
87'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
17'
Угловой
Нью Ингленд - Угловой
20'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
22'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
48'
Peyton Miller - 1-ый Гол забит с передачи Ilay Feingold
55'
Ilay Feingold - 2-ой Гол забит с передачи Мэтт Полстер
87'
Ilay Feingold - 3-ий Гол забит с передачи Peyton Miller
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2

Превью матча КФ Монреаль — Нью Ингленд

КФ Монреаль КФ Монреаль
40
Канада
Jonathan Sirois
27
Польша
Dawid Bugaj
24
США
George Campbell
2
США
Jalen Neal
13
Канада
Luca Petrasso
19
Канада
Nathan-Dylan Saliba
6
Канада
Самуэль Питт
25
США
Данте Сили
22
Канада
Victor Loturi
23
США
Caden Clark
17
Албания
Джакомо Вриони
Тренер
Италия
Marco Donadel
Нью Ингленд Нью Ингленд
31
Словения
Альяз Ивачич
12
Израиль
Ilay Feingold
5
США
Keegan Hughes
2
Мали
Мамаду Фофана
4
США
Tanner Beason
80
Нигерия
Alhassan Yusuf
8
США
Мэтт Полстер
17
Франция
Игниатиус Кнепе Ганаго
10
Испания
Карлес Хиль
25
США
Peyton Miller
7
Аргентина
Томаш Чанкалай
Тренер
США
Калеб Портер

История последних встреч

КФ Монреаль
КФ Монреаль
Нью Ингленд
КФ Монреаль
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
Нью Ингленд
Нью Ингленд
1:3
КФ Монреаль
КФ Монреаль
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КФ Монреаль КФ Монреаль
46%
Нью Ингленд Нью Ингленд
54%
Атаки
89
91
Угловые
2
2
Фолы
13
10
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
14
3
Удары в створ ворот
2
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Michael Venne (Канада).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 5 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 1 красных (в среднем 1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Michael Venne назначал пенальти

Комментарии к матчу
