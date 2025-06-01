Смотреть онлайн Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Нью-Йорк Ред Буллз — Атланта Юнайтед . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена. Судить этот матч будет Marcos De Oliveira.
Превью матча Нью-Йорк Ред Буллз — Атланта Юнайтед
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Marcos De Oliveira (США).
За последние 9 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Marcos De Oliveira назначал пенальти