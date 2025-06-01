Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Нью-Йорк Ред БуллзАтланта Юнайтед . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ред Булл Арена. Судить этот матч будет Marcos De Oliveira.

МСК, Стадион: Ред Булл Арена
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз
Cameron Harper 3'
Эрик Максим Шупо-Мотинг 29'
Завершен
2 : 0
01 июня 2025
Атланта Юнайтед
Смотреть онлайн
Cameron Harper icon
3'
Эрик Максим Шупо-Мотинг icon
29'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2
Текстовая трансляция
3'
Cameron Harper - 1-ый Гол
7'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
11'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
26'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
29'
Эрик Максим Шупо-Мотинг - 2-ой Гол забит с передачи Cameron Harper
Счет после первого тайма 2:0 : 4,2
66'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
71'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
72'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
74'
Угловой
Нью-Йорк Ред Буллз - Угловой
88'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
90+6'
Угловой
Атланта Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 4,2

Превью матча Нью-Йорк Ред Буллз — Атланта Юнайтед

Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
31
Бразилия
Карлос Мигель Коронель
6
США
Кайл Данкан
42
Германия
Александер Хак
3
Швеция
Noah Eile
5
Панама
Omar Valencia
17
США
Cameron Harper
8
Peter Stroud
75
США
Daniel Edelman
19
Венесуэла
Викельман Кармона
13
Камерун
Эрик Максим Шупо-Мотинг
10
Швеция
Эмиль Форсберг
Тренер
Германия
Сандро Шварц
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
1
США
Брэд Гузан
47
США
Matthew Edwards
3
Ирландия
Деррик Уиллиамс
44
Перу
Луис Абрам
18
Португалия
Pedro Amador
99
Польша
Бартош Слисз
35
Тринидад и Тобаго
Ajani Fortune
59
Россия
Алексей Миранчук
9
Грузия
Саба Лобьянидзе
19
Кот-д'Ивуар
Эммануэль Латте Лат
10
Парагвай
Мигель Альмирон
Тренер
Норвегия
Ронни Дейла

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
55%
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
45%
Атаки
135
95
Угловые
1
8
Фолы
8
9
Удары (всего)
4
6
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
3
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Marcos De Oliveira (США).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Marcos De Oliveira назначал пенальти

Комментарии к матчу
