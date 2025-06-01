Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Торонто - Шарлотт 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТоронтоШарлотт . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе БМО Филд. Судить этот матч будет Joe Dickerson.

МСК, Стадион: БМО Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Торонто
Завершен
0 : 2
01 июня 2025
Шарлотт
Pep Mas 56'
Patrick Agyemang 90'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
Pep Mas icon
56'
Patrick Agyemang icon
90'
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1
Текстовая трансляция
30'
Угловой
Шарлотт - Угловой
33'
Угловой
Шарлотт - Угловой
35'
Угловой
Шарлотт - Угловой
39'
Угловой
Шарлотт - Угловой
45'
Угловой
Торонто - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,1
56'
Pep Mas - 1-ый Гол забит с передачи Liel Abada
67'
Угловой
Торонто - Угловой
68'
Угловой
Шарлотт - Угловой
70'
Угловой
Торонто - Угловой
72'
Угловой
Шарлотт - Угловой
86'
Угловой
Торонто - Угловой
90'
Patrick Agyemang - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 4,1

Превью матча Торонто — Шарлотт

Торонто Торонто
1
США
Шен Джонсон
6
Канада
Kosi Thompson
12
Англия
Zane Monlouis
76
Канада
Lazar Stefanovic
28
Италия
Рауль Петретта
20
Гондурас
Дейби Флорес
24
Италия
Лоренцо Инсинье
21
Канада
Хонатан Осорио
23
Швейцария
Максиме Домингез
9
Норвегия
Ола Брунхильдсен
16
Тринидад и Тобаго
Tyrese Spicer
Тренер
США
Робин Фрейзер
Шарлотт Шарлотт
22
США
Дэвид Бингэм
2
Канада
Jahkeele Marshall-Rutty
29
Франция
Adilson Malanda
4
США
Andrew Privett
21
Кот-д'Ивуар
Сулейман Думбия
16
Испания
Pep Mas
8
Англия
Эшли Вэствуд
13
США
Брандт Джеймс Бронико
11
Израиль
Liel Abada
33
Гана
Patrick Agyemang
10
Кот-д'Ивуар
Вильфрид Заа
Тренер
Англия
Дин Смит

История последних встреч

Торонто
Торонто
Шарлотт
Торонто
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
Шарлотт
Шарлотт
2:0
Торонто
Торонто
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Торонто Торонто
53%
Шарлотт Шарлотт
47%
Атаки
99
100
Угловые
4
6
Фолы
12
10
Удары (всего)
5
11
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
2
10

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Joe Dickerson (США).

икон Карточки

За последние 6 матчей судья показал 28 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 17% (1 из 6 матчей) Joe Dickerson назначал пенальти

Комментарии к матчу
