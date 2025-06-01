Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Даллас - Филадельфия 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ДалласФиладельфия . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пицца Хут Парк. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.

МСК, Стадион: Пицца Хут Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Даллас
Завершен
0 : 0
01 июня 2025
Филадельфия
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Филадельфия - Угловой
17'
Угловой
Филадельфия - Угловой
19'
Угловой
Даллас - Угловой
26'
Угловой
Филадельфия - Угловой
29'
Угловой
Филадельфия - Угловой
41'
Угловой
Филадельфия - Угловой
45+8'
Угловой
Филадельфия - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Филадельфия - Угловой
51'
Угловой
Филадельфия - Угловой
58'
Угловой
Даллас - Угловой
60'
Угловой
Филадельфия - Угловой
74'
Угловой
Филадельфия - Угловой
83'
Угловой
Филадельфия - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Даллас — Филадельфия

Даллас Даллас
1
Нидерланды
Мартен Пас
18
США
Шакил Мур
5
Гана
Лалас Абубакар
25
США
Себастьен Ибеага
4
США
Марко Фарфан
6
Эквадор
Patrickson Delgado
10
Аргентина
Лусиано Акоста
17
Бразилия
Ramiro
55
Бразилия
Kaick da Silva
9
Хорватия
Петар Муса
11
Эквадор
Anderson Julio
Тренер
США
Eric Quill
Филадельфия Филадельфия
76
США
Andrew Rick
39
США
Francis Westfield
26
США
Nathan Harriel
29
ЮАР
Olwethu Makhanya
27
Германия
Кай Вагнер
11
США
Алехандро Бедойя
8
Венесуэла
Jesus Bueno
21
Гаити
Danley Jean Jacques
16
США
Benjamin Bender
25
США
Chris Donovan
7
Дания
Микаэль Уре
Тренер
ЮАР
Брэдли Карнелл

Статистика матча

Владение мячом
Даллас Даллас
32%
Филадельфия Филадельфия
68%
Атаки
81
152
Угловые
2
11
Фолы
9
14
Удары (всего)
6
17
Удары мимо ворот
5
23
Удары в створ ворот
2
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти

Комментарии к матчу
