Смотреть онлайн Даллас - Филадельфия 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Даллас — Филадельфия . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пицца Хут Парк. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.
Превью матча Даллас — Филадельфия
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).
За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти