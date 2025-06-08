Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Остин 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Колорадо Рэпидз — Остин . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Allen Chapman.
Превью матча Колорадо Рэпидз — Остин
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).
За последние 13 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 38% (5 из 13 матчей) Allen Chapman назначал пенальти