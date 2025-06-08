Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Колорадо Рэпидз - Остин 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Колорадо РэпидзОстин . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дик'с Спортинг Гудс Парк. Судить этот матч будет Allen Chapman.

МСК, Стадион: Дик'с Спортинг Гудс Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Колорадо Рэпидз
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
Остин
Миккел Деслер 6'
Rafael Navarro 66'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Миккел Деслер icon
6'
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
Rafael Navarro icon
66'
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2
Текстовая трансляция
6'
Миккел Деслер - 1-ый Гол забит с передачи Daniel Pereira
36'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
37'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
39'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
45'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
45+1'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 2,2
51'
Угловой
Остин FC - Угловой
55'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
57'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
65'
Угловой
Остин FC - Угловой
66'
Rafael Navarro - 2-ой Гол
70'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
76'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
79'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
85'
Угловой
Остин FC - Угловой
90+1'
Угловой
Колорадо Рэпидз - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 2,2

Превью матча Колорадо Рэпидз — Остин

Колорадо Рэпидз Колорадо Рэпидз
41
Дания
Nicolas Defreitas Hansen
4
США
Реджи Кэннон
5
Дания
Андреас Макссо
6
Нигерия
Чидози Авазием
99
США
Jackson Travis
8
США
Oliver Larraz
12
США
Josh Atencio
21
США
Ted Ku-DiPietro
10
США
Джордже Михайлович
18
США
Sam Bassett
9
Бразилия
Rafael Navarro
Тренер
США
Крис Армас
Остин Остин
1
США
Брэд Стувер
3
Дания
Миккел Деслер
4
США
Brendan Hines-Ike
5
Украина
Александр Сваток
29
Бразилия
Guilherme Biro
11
Гана
Осман Букари
8
США
Daniel Pereira
14
Швеция
Besard Sabovic
17
Ирландия
Джон Галлахер
33
США
Owen Wolff
9
США
Брэндон Васкес
Тренер
Испания
Nicolas Estevez Martinez

Статистика матча

Атаки
60
39
Угловые
11
3
Фолы
2
9
Удары (всего)
2
5
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
1
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Allen Chapman (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 38% (5 из 13 матчей) Allen Chapman назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Мадрид Реал Мадрид
Сельта Виго Сельта Виго
7 Декабря
23:00
Наполи Наполи
Ювентус Ювентус
7 Декабря
22:45
Лада Лада
Северсталь Северсталь
7 Декабря
16:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
ЦСКА ЦСКА
7 Декабря
14:30
Барыс Барыс
Сибирь Сибирь
7 Декабря
15:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
7 Декабря
19:30
Авангард Авангард
Спартак Спартак
7 Декабря
14:00
Трактор Трактор
Динамо Москва Динамо Москва
7 Декабря
14:00
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
7 Декабря
17:00
Лацио Лацио
Болонья Болонья
7 Декабря
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA