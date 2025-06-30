Смотреть онлайн Лос-Анджелес ФК - Ванкувер Уайткэпс 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Лос-Анджелес ФК — Ванкувер Уайткэпс . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум. Судить этот матч будет Jon Freemon.
Превью матча Лос-Анджелес ФК — Ванкувер Уайткэпс
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).
За последние 11 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 36% (4 из 11 матчей) Jon Freemon назначал пенальти