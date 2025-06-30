Фрибет 15000₽
30.06.2025

Смотреть онлайн Лос-Анджелес ФК - Ванкувер Уайткэпс 30.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Лос-Анджелес ФКВанкувер Уайткэпс . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Бэнк оф Калифорния Стэдиум. Судить этот матч будет Jon Freemon.

МСК, Стадион: Бэнк оф Калифорния Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Лос-Анджелес ФК
Завершен
0 : 1
30 июня 2025
Ванкувер Уайткэпс
Emmanuel Sabbi 20'
Смотреть онлайн
Emmanuel Sabbi icon
20'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2
Текстовая трансляция
20'
Emmanuel Sabbi - 1-ый Гол забит с передачи Jeevan Badwal
22'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
32'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
34'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
38'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
40'
Угловой
LAFC - Угловой
45'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,2
81'
Угловой
LAFC - Угловой
81'
Угловой
LAFC - Угловой
83'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
85'
Угловой
LAFC - Угловой
88'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,2

Превью матча Лос-Анджелес ФК — Ванкувер Уайткэпс

Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
18
Мексика
David Ochoa
14
Испания
Сержи Паленсия
4
Колумбия
Эдди Сегура
33
США
Аарон Лонг
29
Украина
Artem Hennadiiovych Smoliakov
6
Бразилия
Igor
23
США
Фрэнки Амайя
11
Германия
Тимоти Тилльманн
26
Нидерланды
Джавиро Дилросун
9
Франция
Оливье Жиру
99
Габон
Денис Буанга
Тренер
США
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
Япония
Yohei Takaoka
2
Уругвай
Mathias Laborda
33
США
Тристан Блэкмон
4
Сербия
Ranko Veselinovic
28
США
Tate Johnson
20
Парагвай
Andres Cubas
45
Эквадор
Pedro Vite
59
Канада
Jeevan Badwal
18
Колумбия
Edier Ocampo Vidal
14
Мексика
Daniel Rios
11
США
Emmanuel Sabbi
Тренер
Дания
Jesper Sorensen

История последних встреч

Лос-Анджелес ФК
Лос-Анджелес ФК
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес ФК
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.11.2025
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер Уайткэпс
6:5
Лос-Анджелес ФК
Лос-Анджелес ФК
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
62%
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
38%
Атаки
105
82
Угловые
4
7
Фолы
8
10
Удары (всего)
11
3
Удары мимо ворот
10
5
Удары в створ ворот
4
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 49 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 36% (4 из 11 матчей) Jon Freemon назначал пенальти

Комментарии к матчу
