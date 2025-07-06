Смотреть онлайн Тимберс - Нью Ингленд 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Тимберс — Нью Ингленд . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Jon Freemon.
Превью матча Тимберс — Нью Ингленд
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).
За последние 10 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Jon Freemon назначал пенальти