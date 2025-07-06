Фрибет 15000₽
06.07.2025

Смотреть онлайн Тимберс - Нью Ингленд 06.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ТимберсНью Ингленд . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Йелд Вен Филд. Судить этот матч будет Jon Freemon.

МСК, Стадион: Йелд Вен Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Тимберс
Ian Smith 20'
David Pereira Da Costa 72'
Завершен
2 : 1
06 июля 2025
Нью Ингленд
Luca Daniel Langoni 35'
Смотреть онлайн
Ian Smith icon
20'
Luca Daniel Langoni icon
35'
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
David Pereira Da Costa icon
72'
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0
Текстовая трансляция
14'
Угловой
Тимберс - Угловой
16'
Угловой
Тимберс - Угловой
17'
Угловой
New England - Угловой
20'
Ian Smith - 1-ый Гол забит с передачи Santiago Moreno
28'
Угловой
New England - Угловой
35'
Luca Daniel Langoni - 2-ой Гол забит с передачи Карлес Хиль
44'
Угловой
Тимберс - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 0,0
46'
Угловой
New England - Угловой
57'
Угловой
New England - Угловой
63'
Угловой
Тимберс - Угловой
66'
Угловой
Тимберс - Угловой
68'
Угловой
New England - Угловой
71'
Угловой
New England - Угловой
72'
David Pereira Da Costa - 3-ий Гол забит с передачи Диего Чара
79'
Угловой
New England - Угловой
90+4'
Угловой
New England - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 0,0

Превью матча Тимберс — Нью Ингленд

Тимберс Тимберс
16
Канада
Максим Крепеау
29
Колумбия
Juan David Mosquera
13
Хорватия
Дарио Зупарич
20
Новая Зеландия
Finn Surman
4
Канада
Камал Миллер
24
Аргентина
David Ayala
80
Эквадор
Julio Ortiz
10
Португалия
David Pereira Da Costa
30
Колумбия
Santiago Moreno
19
Венесуэла
Kevin Kelsy
23
США
Ian Smith
Тренер
Англия
Фил Невилл
Нью Ингленд Нью Ингленд
31
Словения
Альяз Ивачич
15
США
Брэндон Бай
3
Колумбия
Brayan Ceballos
2
Мали
Мамаду Фофана
4
США
Tanner Beason
80
Нигерия
Alhassan Yusuf
8
США
Мэтт Полстер
10
Испания
Карлес Хиль
41
Аргентина
Luca Daniel Langoni
9
Эквадор
Леонардо Кампана
25
США
Peyton Miller
Тренер
США
Калеб Портер

Статистика матча

Владение мячом
Тимберс Тимберс
51%
Нью Ингленд Нью Ингленд
49%
Атаки
88
84
Угловые
5
8
Фолы
6
9
Удары (всего)
10
14
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
5
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Jon Freemon назначал пенальти

