Смотреть онлайн Нью Ингленд - КФ Монреаль 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Нью Ингленд — КФ Монреаль . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум. Судить этот матч будет Christopher Penso.
Превью матча Нью Ингленд — КФ Монреаль
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).
За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 20% (2 из 10 матчей) Christopher Penso назначал пенальти