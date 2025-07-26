Фрибет 15000₽
26.07.2025

Смотреть онлайн Нью Ингленд - КФ Монреаль 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Нью ИнглендКФ Монреаль . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Джилетт Стэдиум. Судить этот матч будет Christopher Penso.

МСК, Стадион: Джилетт Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нью Ингленд
Завершен
1 : 3
26 июля 2025
КФ Монреаль
Томаш Чанкалай 3'
Принс-Осей Овусу 9'
Данте Сили 36'
Olger Armando Escobar Real 90+5'
Томаш Чанкалай icon
3'
Принс-Осей Овусу icon
9'
Данте Сили icon
36'
Счет после первого тайма 1:2
Olger Armando Escobar Real icon
90+5'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
3'
Томаш Чанкалай - 1-ый Гол забит с передачи Карлес Хиль
9'
Принс-Осей Овусу - 2-ой Гол забит с передачи Dawid Bugaj
13'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
36'
Данте Сили - 3-ий Гол забит с передачи Caden Clark
40'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
49'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
60'
Угловой
New England - Угловой
74'
Угловой
New England - Угловой
87'
Угловой
New England - Угловой
90+5'
Olger Armando Escobar Real - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Нью Ингленд — КФ Монреаль

Нью Ингленд Нью Ингленд
31
Словения
Альяз Ивачич
16
США
Уайатт Омсберг
2
Мали
Мамаду Фофана
12
Израиль
Ilay Feingold
10
Испания
Карлес Хиль
8
США
Мэтт Полстер
80
Нигерия
Alhassan Yusuf
7
Аргентина
Томаш Чанкалай
41
Аргентина
Luca Daniel Langoni
9
Эквадор
Леонардо Кампана
25
США
Peyton Miller
Тренер
США
Калеб Портер
КФ Монреаль КФ Монреаль
40
Канада
Jonathan Sirois
27
Польша
Dawid Bugaj
4
Мексика
Fernando Alvarez
5
США
Brandan Craig
39
Гаити
Yuri Aleksandr Guboglo
16
Канада
Joel Waterman
10
США
Bryce Duke
22
Канада
Victor Loturi
25
США
Данте Сили
9
Германия
Принс-Осей Овусу
23
США
Caden Clark
Тренер
Италия
Marco Donadel

Статистика матча

Владение мячом
Нью Ингленд Нью Ингленд
61%
КФ Монреаль КФ Монреаль
39%
Атаки
110
58
Угловые
3
3
Фолы
10
10
Удары (всего)
12
8
Удары мимо ворот
17
6
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Christopher Penso (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 40 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 20% (2 из 10 матчей) Christopher Penso назначал пенальти

Комментарии к матчу
