Рейтинг букмекеров
26.07.2025

Смотреть онлайн Даллас - Нью-Йорк Сити 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ДалласНью-Йорк Сити . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пицца Хут Парк. Судить этот матч будет Jon Freemon.

МСК, Стадион: Пицца Хут Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Даллас
Петар Муса 15'
Logan Farrington 17'
Logan Farrington 45+8'
Завершен
3 : 4
26 июля 2025
Нью-Йорк Сити
Jonathan Shore 11'
Alonso Martinez 22'
Alonso Martinez 46'
Страхинья Танасиевич 84'
Jonathan Shore icon
11'
Петар Муса icon
15'
Logan Farrington icon
17'
Alonso Martinez icon
22'
Logan Farrington icon
45+8'
Счет после первого тайма 3:2
Alonso Martinez icon
46'
Страхинья Танасиевич icon
84'
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Даллас - Угловой
11'
Угловой
New York City - Угловой
11'
Jonathan Shore - 1-ый Гол
13'
Угловой
Даллас - Угловой
15'
Петар Муса - 2-ой Гол забит с передачи Patrickson Delgado
17'
Logan Farrington - 3-ий Гол забит с передачи Ramiro
22'
Alonso Martinez - 4-ый Гол забит с передачи Макси Моралез
45+8'
Logan Farrington - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 3:2
46'
Alonso Martinez - 6-ый Гол забит с передачи Ханнес Вольф
72'
Угловой
New York City - Угловой
84'
Страхинья Танасиевич - 7-ый Гол забит с передачи Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau
Матч закончился со счётом 3:4 : 2,2

Превью матча Даллас — Нью-Йорк Сити

Даллас Даллас
1
Нидерланды
Мартен Пас
5
Гана
Лалас Абубакар
3
Англия
Osaze Urhoghide
25
США
Себастьен Ибеага
18
США
Шакил Мур
55
Бразилия
Kaick da Silva
17
Бразилия
Ramiro
24
США
Joshua Torquato
6
Эквадор
Patrickson Delgado
9
Хорватия
Петар Муса
23
Англия
Logan Farrington
Тренер
США
Eric Quill
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
49
США
Мэтт Фриз
35
Словения
Mitja Ilenic
24
США
Tayvon Gray
80
США
Джастин Хаак
22
США
Kevin O'Toole
10
Аргентина
Макси Моралез
21
Австралия
Айден О`Нейлл
32
США
Jonathan Shore
17
Австрия
Ханнес Вольф
16
Коста-Рика
Alonso Martinez
8
Колумбия
Андрес Переа
Тренер
Нидерланды
Паскаль Янсен

Статистика матча

Владение мячом
Даллас Даллас
41%
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
59%
Атаки
88
90
Угловые
2
2
Фолы
13
8
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
4
3
Удары в створ ворот
6
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).

икон Карточки

За последние 7 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 43% (3 из 7 матчей) Jon Freemon назначал пенальти

Комментарии к матчу
