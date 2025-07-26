Смотреть онлайн Даллас - Нью-Йорк Сити 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Даллас — Нью-Йорк Сити . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пицца Хут Парк. Судить этот матч будет Jon Freemon.
Превью матча Даллас — Нью-Йорк Сити
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).
За последние 7 матчей судья показал 33 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 43% (3 из 7 матчей) Jon Freemon назначал пенальти