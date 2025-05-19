Фрибет 15000₽
19.05.2025

Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Лос-Анджелес ФК 19.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ЛА ГэлаксиЛос-Анджелес ФК . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Drew Fischer.

МСК, Стадион: Стабхаб Сентер
Чемпионат США по футболу. МЛС
ЛА Гэлакси
Марко Ройс 6'
Марко Ройс 87'
Завершен
2 : 2
19 мая 2025
Лос-Анджелес ФК
Денис Буанга 13'
Nathan Ordaz 50'
Марко Ройс icon
6'
Денис Буанга icon
13'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
Nathan Ordaz icon
50'
Марко Ройс icon
87'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Текстовая трансляция
6'
Марко Ройс - 1-ый Гол
13'
Денис Буанга - 2-ой Гол забит с передачи Марко Антонио Делгадо
36'
Угловой
Лос-Анджелес ФК - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,3
50'
Nathan Ordaz - 3-ий Гол забит с передачи Райан Холлингсхед
63'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
87'
Марко Ройс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3

Превью матча ЛА Гэлакси — Лос-Анджелес ФК

ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
77
США
Джон Маккарти
2
Япония
Мики Яманэ
4
Япония
Мая Есида
25
Колумбия
Carlos Emiro Garces Torres
14
США
Джон Нелсон
18
Германия
Марко Ройс
6
США
Эдвин Серрильо
8
Уругвай
Lucas Sanabria
11
Бразилия
Gabriel Pec
17
США
Кристиан Рамирес
7
Уругвай
Диего Фагундез
Тренер
США
Грег Ванни
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
1
Франция
Уго Льорис
14
Испания
Сержи Паленсия
33
США
Аарон Лонг
4
Колумбия
Эдди Сегура
24
США
Райан Холлингсхед
11
Германия
Тимоти Тилльманн
6
Бразилия
Igor
8
США
Марко Антонио Делгадо
30
Венесуэла
David Emmanuel Martinez Morales
27
США
Nathan Ordaz
99
Габон
Денис Буанга
Тренер
США
Стивен Черундоло

История последних встреч

ЛА Гэлакси
ЛА Гэлакси
Лос-Анджелес ФК
ЛА Гэлакси
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.07.2025
Лос-Анджелес ФК
Лос-Анджелес ФК
3:3
ЛА Гэлакси
ЛА Гэлакси
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
48%
Лос-Анджелес ФК Лос-Анджелес ФК
52%
Атаки
77
99
Угловые
1
1
Фолы
16
12
Удары (всего)
5
10
Удары мимо ворот
5
8
Удары в створ ворот
6
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Drew Fischer (Канада).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 25% (4 из 16 матчей) Drew Fischer назначал пенальти

Комментарии к матчу
