Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Лос-Анджелес ФК 19.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: ЛА Гэлакси — Лос-Анджелес ФК . Начало встречи 19 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Drew Fischer.
Превью матча ЛА Гэлакси — Лос-Анджелес ФК
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Drew Fischer (Канада).
За последние 16 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 25% (4 из 16 матчей) Drew Fischer назначал пенальти