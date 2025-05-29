Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Нью-Йорк Сити - Хьюстон Динамо 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Нью-Йорк СитиХьюстон Динамо . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Янки-стэдиум. Судить этот матч будет Rubiel Vazquez.

МСК, Стадион: Янки-стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Нью-Йорк Сити
Завершен
0 : 3
29 мая 2025
Хьюстон Динамо
Джастин Хаак 26'
Gabe Segal 50'
Gabe Segal 90+4'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Джастин Хаак icon
26'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Gabe Segal icon
50'
Gabe Segal icon
90+4'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2
Текстовая трансляция
12'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
14'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
17'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
25'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
26'
Haak - 1-ый Гол
29'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
41'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
43'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
50'
Gabe Segal - 2-ой Гол
57'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
79'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
81'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
87'
Угловой
Нью-Йорк Сити - Угловой
90+4'
Gabe Segal - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,2

Превью матча Нью-Йорк Сити — Хьюстон Динамо

Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
49
США
Мэтт Фриз
24
США
Tayvon Gray
80
США
Джастин Хаак
13
Бразилия
Тьяго Мартинс
5
Норвегия
Бирк Риса
21
Австралия
Айден О`Нейлл
32
США
Jonathan Shore
10
Аргентина
Макси Моралез
11
Аргентина
Julian Fernandez
16
Коста-Рика
Alonso Martinez
17
Австрия
Ханнес Вольф
Тренер
Нидерланды
Паскаль Янсен
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
2
Аргентина
Франко Эскобар
24
Obafemi Awodesu
4
США
Итан Бартлоу
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
35
США
Brooklyn Raines
30
Бразилия
Жуниор Урсо
16
США
Erik Duenas
21
США
Jack McGlynn
17
США
Gabe Segal
20
Уругвай
Николас Лодейро
Тренер
США
Бен Олсен

Статистика матча

Владение мячом
Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
63%
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
37%
Атаки
129
65
Угловые
8
3
Фолы
10
10
Удары (всего)
7
7
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
2
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rubiel Vazquez (США).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 77 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 37% (7 из 19 матчей) Rubiel Vazquez назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
СКА СКА
28 Ноября
19:30
Северсталь Северсталь
Локомотив Локомотив
28 Ноября
19:30
Трактор Трактор
ХК Сочи ХК Сочи
28 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
28 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
28 Ноября
19:00
Хетафе Хетафе
Эльче Эльче
28 Ноября
23:00
Комо Комо
Сассуоло Сассуоло
28 Ноября
22:45
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
28 Ноября
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Норильск Норильск
28 Ноября
19:00
Таппара Таппара
Ильвес Ильвес
28 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA