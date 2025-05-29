Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Сан-Хосе Эртквейкс 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ЛА ГэлаксиСан-Хосе Эртквейкс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Alexis Da Silva.

МСК, Стадион: Стабхаб Сентер
Чемпионат США по футболу. МЛС
ЛА Гэлакси
Завершен
0 : 1
29 мая 2025
Сан-Хосе Эртквейкс
Ousseni Bouda 74'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Ousseni Bouda icon
74'
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
5'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
7'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
14'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
19'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
23'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
32'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
37'
Угловой
Сан-Хосе Эртквейкс - Угловой
45'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
51'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
70'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
73'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
74'
Ousseni Bouda - 1-ый Гол забит с передачи Preston Judd
78'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
90+5'
Угловой
ЛА Гэлакси - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 0,2

Превью матча ЛА Гэлакси — Сан-Хосе Эртквейкс

ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
1
Сербия
Novak Micovic
19
США
Mauricio Cuevas
4
Япония
Мая Есида
5
Дания
Матиас Йёргенсен
14
США
Джон Нелсон
18
Германия
Марко Ройс
6
США
Эдвин Серрильо
8
Уругвай
Lucas Sanabria
11
Бразилия
Gabriel Pec
28
Гана
Джозеф Пэйнтсил
9
Бразилия
Matheus Nascimento
Тренер
США
Грег Ванни
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
36
США
Ирл Эдвардс Мл.
26
Бразилия
Rodrigues
12
США
Дэвид Ромни
5
США
Daniel Munie
28
США
Benjamin Kikanovic
6
США
Иан Эндрю Харкс
34
США
Beau Leroux
94
Бразилия
Витор Коста
10
Аргентина
Кристиан Эспиноса
17
Венесуэла
Хосеф Мартинес
7
Норвегия
Амахл Пеллегрино
Тренер
США
Брюс Арена

История последних встреч

ЛА Гэлакси
ЛА Гэлакси
Сан-Хосе Эртквейкс
ЛА Гэлакси
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
29.06.2025
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе Эртквейкс
1:1
ЛА Гэлакси
ЛА Гэлакси
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
55%
Сан-Хосе Эртквейкс Сан-Хосе Эртквейкс
45%
Атаки
105
83
Угловые
10
4
Фолы
6
3
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
7
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Alexis Da Silva (США).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 12 матчей) Alexis Da Silva назначал пенальти

Комментарии к матчу
