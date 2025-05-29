Смотреть онлайн ЛА Гэлакси - Сан-Хосе Эртквейкс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: ЛА Гэлакси — Сан-Хосе Эртквейкс . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Стабхаб Сентер. Судить этот матч будет Alexis Da Silva.
Превью матча ЛА Гэлакси — Сан-Хосе Эртквейкс
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Alexis Da Silva (США).
За последние 12 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 8% (1 из 12 матчей) Alexis Da Silva назначал пенальти