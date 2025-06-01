Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Орландо Сити - Чикаго Файр 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Орландо СитиЧикаго Файр . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Сити. Судить этот матч будет Ricardo Fierro.

МСК, Стадион: Орландо Сити
Чемпионат США по футболу. МЛС
Орландо Сити
Alex Freeman 39'
Завершен
1 : 3
01 июня 2025
Чикаго Файр
Philip Zinckernagel 5'
Уго Кейперс 31'
Уго Кейперс 32'
Смотреть онлайн
Philip Zinckernagel icon
5'
Уго Кейперс icon
31'
Уго Кейперс icon
32'
Alex Freeman icon
39'
Счет после первого тайма 1:3
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2
Текстовая трансляция
5'
Philip Zinckernagel - 1-ый Гол забит с передачи Mauricio Pineda
26'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
31'
Уго Кейперс - 2-ой Гол забит с передачи Philip Zinckernagel
32'
Уго Кейперс - 3-ий Гол забит с передачи Philip Zinckernagel
38'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
39'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
39'
Alex Freeman - 4-ый Гол
42'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
43'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
Счет после первого тайма 1:3
51'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
52'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
52'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
53'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
61'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
63'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
70'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
75'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
90+6'
Угловой
Орландо Сити - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 2,2

Превью матча Орландо Сити — Чикаго Файр

Орландо Сити Орландо Сити
1
Перу
Педро Гальесе
30
США
Alex Freeman
15
Аргентина
Rodrigo Schlegel
6
Швеция
Робин Янссон
4
Словения
David Brekalo
87
Германия
Marco Pasalic
35
Франция
Joran Gerbet
20
Колумбия
Эдуард Атуэста
77
Колумбия
Иван Ангуло
10
Аргентина
Martin Exequiel Ojeda
9
Колумбия
Луис Муриэль
Тренер
Колумбия
Оскар Пареха
Чикаго Файр Чикаго Файр
1
США
Chris Brady
24
США
Robert Jonathan Dean Jr
38
США
Christopher Cupps
3
Англия
Джек Эллиот
15
США
Эндрю Гутман
35
США
Sergio Oregel
6
Мали
Ромениг Куаме
22
США
Mauricio Pineda
11
Дания
Philip Zinckernagel
9
Бельгия
Уго Кейперс
19
Франция
Жонатан Бомба
Тренер
США
Грегг Берхалтер

История последних встреч

Орландо Сити
Орландо Сити
Чикаго Файр
Орландо Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
23.10.2025
Чикаго Файр
Чикаго Файр
3:1
Орландо Сити
Орландо Сити
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Орландо Сити Орландо Сити
56%
Чикаго Файр Чикаго Файр
44%
Атаки
107
55
Угловые
13
1
Фолы
12
13
Удары (всего)
19
8
Удары мимо ворот
22
6
Удары в створ ворот
4
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ricardo Fierro (США).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 50% (4 из 8 матчей) Ricardo Fierro назначал пенальти

Комментарии к матчу
