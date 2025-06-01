Смотреть онлайн Орландо Сити - Чикаго Файр 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Орландо Сити — Чикаго Файр . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Сити. Судить этот матч будет Ricardo Fierro.
Превью матча Орландо Сити — Чикаго Файр
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ricardo Fierro (США).
За последние 8 матчей судья показал 32 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 50% (4 из 8 матчей) Ricardo Fierro назначал пенальти