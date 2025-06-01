Смотреть онлайн Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас-Сити . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Jair Marrufo.
Превью матча Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас-Сити
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jair Marrufo (США).
За последние 10 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 10% (1 из 10 матчей) Jair Marrufo назначал пенальти