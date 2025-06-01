Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Хьюстон ДинамоСпортинг Канзас-Сити . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Jair Marrufo.

МСК, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Хьюстон Динамо
Sebastian Kowalczyk 13'
Завершен
1 : 3
01 июня 2025
Спортинг Канзас-Сити
Деян Йовелжич 45+3'
Деян Йовелжич 52'
Santiago Munoz 88'
Смотреть онлайн
Sebastian Kowalczyk icon
13'
Деян Йовелжич icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
Деян Йовелжич icon
52'
Santiago Munoz icon
88'
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
9'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
13'
Sebastian Kowalczyk - 1-ый Гол забит с передачи Ondrej Lingr
28'
Угловой
Спортинг Канзас-Сити - Угловой
41'
Угловой
Спортинг Канзас-Сити - Угловой
42'
Угловой
Спортинг Канзас-Сити - Угловой
45+3'
Деян Йовелжич - 2-ой Гол
45+5'
Угловой
Спортинг Канзас-Сити - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 3,2
47'
Угловой
Спортинг Канзас-Сити - Угловой
52'
Угловой
Спортинг Канзас-Сити - Угловой
52'
Деян Йовелжич - 3-ий Гол
57'
Угловой
Спортинг Канзас-Сити - Угловой
73'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
77'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
88'
Santiago Munoz - 4-ый Гол забит с передачи Дэниел Саллой
90'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
90+2'
Угловой
Хьюстон Динамо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3 : 3,2

Превью матча Хьюстон Динамо — Спортинг Канзас-Сити

Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
25
США
Гриффин Дорси
24
Obafemi Awodesu
22
Колумбия
Pablo Antonio Ortiz Cabezas
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
21
США
Jack McGlynn
6
Бразилия
Артур
35
США
Brooklyn Raines
9
Чехия
Ondrej Lingr
10
Аргентина
Эсекьель Понсе
27
Польша
Sebastian Kowalczyk
Тренер
США
Бен Олсен
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
1
США
John Pulskamp
11
США
Кайри Шелтон
15
США
Jansen Miller
24
Испания
Хоакин Фернандез
18
Бельгия
Logan Ndenbe
21
Испания
Ману Гарсия
16
США
Jacob Bartlett
22
Бельгия
Zorhan Bassong
26
Германия
Эрик Томми
9
Сербия
Деян Йовелжич
10
Венгрия
Дэниел Саллой
Тренер
США
Kerry Zavagnin

История последних встреч

Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
Спортинг Канзас-Сити
Хьюстон Динамо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
19.10.2025
Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити
0:0
Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
58%
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
42%
Атаки
84
97
Угловые
6
7
Фолы
13
7
Удары (всего)
17
5
Удары мимо ворот
13
8
Удары в створ ворот
9
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jair Marrufo (США).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 35 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 10% (1 из 10 матчей) Jair Marrufo назначал пенальти

Комментарии к матчу
