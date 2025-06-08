Смотреть онлайн Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ауди Филд. Судить этот матч будет Lorenzo Hernandez.
Превью матча Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр
Команда Ди Си Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Ди Си Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Чикаго Файр забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Lorenzo Hernandez ().
За последние 9 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 11% (1 из 9 матчей) Lorenzo Hernandez назначал пенальти