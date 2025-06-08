Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Ди Си ЮнайтедЧикаго Файр . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Ауди Филд. Судить этот матч будет Lorenzo Hernandez.

МСК, Стадион: Ауди Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Ди Си Юнайтед
Доминик Баджи 60'
Завершен
1 : 7
08 июня 2025
Чикаго Файр
Марен Хайле-Селассие 8'
Жонатан Бомба 24'
Том Барлоу 30'
Том Барлоу 44'
Philip Zinckernagel 57'
Том Барлоу 65'
Brian Gutierrez 90+1'
Марен Хайле-Селассие icon
8'
Жонатан Бомба icon
24'
Том Барлоу icon
30'
Том Барлоу icon
44'
Счет после первого тайма 0:4 : 1,3
Philip Zinckernagel icon
57'
Доминик Баджи icon
60'
Том Барлоу icon
65'
Brian Gutierrez icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:7 : 1,3
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
8'
Марен Хайле-Селассие - 1-ый Гол забит с передачи Robert Jonathan Dean Jr
13'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
14'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
24'
Жонатан Бомба - 2-ой Гол забит с передачи Philip Zinckernagel
28'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
28'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
30'
Том Барлоу - 3-ий Гол забит с передачи Эндрю Гутман
42'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
43'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
44'
Том Барлоу - 4-ый Гол забит с передачи Марен Хайле-Селассие
Счет после первого тайма 0:4 : 1,3
49'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
57'
Philip Zinckernagel - 5-ый Гол забит с передачи Эндрю Гутман
60'
Доминик Баджи - 6-ый Гол
62'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
63'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
64'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
65'
Том Барлоу - 7-ый Гол
69'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
81'
Угловой
Чикаго Файр - Угловой
88'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
89'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
90'
Угловой
Ди Си Юнайтед - Угловой
90+1'
Brian Gutierrez - 8-ый Гол забит с передачи Jason Shokalook
Матч закончился со счётом 1:7 : 1,3

Превью матча Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр

Команда Ди Си Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Ди Си Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Чикаго Файр забивает 0, пропускает 0.

Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
13
США
Луис Барраса
3
США
Lucas Bartlett
12
США
Уиллиам Коннер Антлей
16
США
Garrison Isaiah Tubbs
8
США
Jared Stroud
23
США
Брэндон Сервания
44
Канада
Rida Zouhir
28
Австрия
David Schnegg
10
Бразилия
Gabriel Cordeiro Pirani
17
США
Jacob Murrell
77
Япония
Hosei Kijima
Тренер
США
Troy Lesesne
Чикаго Файр Чикаго Файр
25
США
Jeff Gal
24
США
Robert Jonathan Dean Jr
34
США
Омар Гонсалес
3
Англия
Джек Эллиот
15
США
Эндрю Гутман
6
Мали
Ромениг Куаме
11
Дания
Philip Zinckernagel
23
США
Келлин Акоста
7
Швейцария
Марен Хайле-Селассие
12
США
Том Барлоу
19
Франция
Жонатан Бомба
Тренер
США
Грегг Берхалтер

Статистика матча

Владение мячом
Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед
50%
Чикаго Файр Чикаго Файр
50%
Атаки
78
78
Угловые
9
7
Фолы
3
2
Удары (всего)
7
9
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
3
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Lorenzo Hernandez ().

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 47 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 11% (1 из 9 матчей) Lorenzo Hernandez назначал пенальти

