Превью матча Ди Си Юнайтед — Чикаго Файр

Команда Ди Си Юнайтед в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Чикаго Файр, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 3-1. Команда Ди Си Юнайтед в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Чикаго Файр забивает 0, пропускает 0.