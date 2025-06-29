Смотреть онлайн Спортинг Канзас-Сити - Солт Лейк 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Спортинг Канзас-Сити — Солт Лейк . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лайвстронг Спортинг Парк. Судить этот матч будет Ismir Pekmic.
Превью матча Спортинг Канзас-Сити — Солт Лейк
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ismir Pekmic (США).
За последние 8 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 25% (2 из 8 матчей) Ismir Pekmic назначал пенальти