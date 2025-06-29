Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.06.2025

Смотреть онлайн Спортинг Канзас-Сити - Солт Лейк 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Спортинг Канзас-СитиСолт Лейк . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Лайвстронг Спортинг Парк. Судить этот матч будет Ismir Pekmic.

МСК, Стадион: Лайвстронг Спортинг Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Спортинг Канзас-Сити
Эрик Томми 59'
Завершен
1 : 1
29 июня 2025
Солт Лейк
Джонни Расселл 45+1'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Джонни Расселл icon
45+1'
Счет после первого тайма 0:1
Эрик Томми icon
59'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Kansas City - Угловой
5'
Угловой
Kansas City - Угловой
27'
Угловой
Kansas City - Угловой
37'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
45+1'
Джонни Расселл - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
54'
Угловой
Kansas City - Угловой
59'
Эрик Томми - 2-ой Гол забит с передачи Ману Гарсия
79'
Угловой
Kansas City - Угловой
84'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
86'
Угловой
Kansas City - Угловой
90+3'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Спортинг Канзас-Сити — Солт Лейк

Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
1
США
John Pulskamp
11
США
Кайри Шелтон
15
США
Jansen Miller
2
США
Ian James
14
Германия
Тим Лейболд
16
США
Jacob Bartlett
21
Испания
Ману Гарсия
8
США
Мемо Родригес
26
Германия
Эрик Томми
7
Мексика
Santiago Munoz
10
Венгрия
Дэниел Саллой
Тренер
США
Kerry Zavagnin
Солт Лейк Солт Лейк
1
Бразилия
Рафаэль
92
Германия
Noel Caliskan
15
США
Джастин Глэд
29
США
Сэм Джункуа
98
Греция
Александрос Катранис
13
Эквадор
Nelson Palacio
7
Аргентина
Пабло Руис
77
Англия
Джонни Расселл
72
Zavier Gozo
10
Португалия
Диогу Гонсалвеш
9
Нигерия
William Agade
Тренер
США
Пабло Мастроэни

История последних встреч

Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити
Солт Лейк
Спортинг Канзас-Сити
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
14.09.2025
Солт Лейк
Солт Лейк
2:1
Спортинг Канзас-Сити
Спортинг Канзас-Сити
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити
46%
Солт Лейк Солт Лейк
54%
Атаки
89
81
Угловые
6
3
Фолы
9
14
Удары (всего)
6
17
Удары мимо ворот
8
12
Удары в створ ворот
6
8

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ismir Pekmic (США).

икон Карточки

За последние 8 матчей судья показал 46 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 2 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 25% (2 из 8 матчей) Ismir Pekmic назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
Амур Амур
27 Декабря
14:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
27 Декабря
20:30
Пиза Пиза
Ювентус Ювентус
27 Декабря
22:45
AK Барс AK Барс
Трактор Трактор
27 Декабря
17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Сити Манчестер Сити
27 Декабря
15:30
Ливерпуль Ливерпуль
Вулвергемптон Вулвергемптон
27 Декабря
18:00
Удинезе Удинезе
Лацио Лацио
27 Декабря
20:00
Арсенал Арсенал
Брайтон Брайтон
27 Декабря
18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
27 Декабря
18:00
КалПа КалПа
Сайпа Сайпа
27 Декабря
18:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA