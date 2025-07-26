Смотреть онлайн Хьюстон Динамо - ЛА Гэлакси 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Хьюстон Динамо — ЛА Гэлакси . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Ismir Pekmic.
Превью матча Хьюстон Динамо — ЛА Гэлакси
История последних встреч
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ismir Pekmic (США).
За последние 5 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 40% (2 из 5 матчей) Ismir Pekmic назначал пенальти