26.07.2025

Смотреть онлайн Хьюстон Динамо - ЛА Гэлакси 26.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Хьюстон ДинамоЛА Гэлакси . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум. Судить этот матч будет Ismir Pekmic.

МСК, Стадион: Би-би-ви-эй Компасс Стэдиум
Чемпионат США по футболу. МЛС
Хьюстон Динамо
Отложен
- : -
26 июля 2025
ЛА Гэлакси
Превью матча Хьюстон Динамо — ЛА Гэлакси

Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо
31
Англия
Джонатан Бонд
25
США
Гриффин Дорси
22
Колумбия
Pablo Antonio Ortiz Cabezas
4
США
Итан Бартлоу
36
Бразилия
Felipe De Andrade Vieira
14
США
Дуане Холмс
6
Бразилия
Артур
35
США
Brooklyn Raines
21
США
Jack McGlynn
9
Чехия
Ondrej Lingr
11
Германия
Lawrence Ennali
Тренер
США
Бен Олсен
ЛА Гэлакси ЛА Гэлакси
1
Сербия
Novak Micovic
19
США
Mauricio Cuevas
25
Колумбия
Carlos Emiro Garces Torres
5
Дания
Матиас Йёргенсен
3
Аргентина
Julian Aude
18
Германия
Марко Ройс
6
США
Эдвин Серрильо
8
Уругвай
Lucas Sanabria
7
Уругвай
Диего Фагундез
9
Бразилия
Matheus Nascimento
28
Гана
Джозеф Пэйнтсил
Тренер
США
Грег Ванни

История последних встреч

Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
ЛА Гэлакси
Хьюстон Динамо
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.09.2025
Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо
1:1
ЛА Гэлакси
ЛА Гэлакси
Обзор

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ismir Pekmic (США).

икон Карточки

За последние 5 матчей судья показал 27 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 40% (2 из 5 матчей) Ismir Pekmic назначал пенальти

Комментарии к матчу
