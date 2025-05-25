Смотреть онлайн Филадельфия - Интер Майами 25.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Филадельфия — Интер Майами . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк. Судить этот матч будет Drew Fischer.
Превью матча Филадельфия — Интер Майами
Команда Филадельфия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Drew Fischer (Канада).
За последние 16 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 25% (4 из 16 матчей) Drew Fischer назначал пенальти