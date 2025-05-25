Фрибет 15000₽
25.05.2025

Смотреть онлайн Филадельфия - Интер Майами 25.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: ФиладельфияИнтер Майами . Начало встречи 25 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе ППЛ Парк. Судить этот матч будет Drew Fischer.

МСК, Стадион: ППЛ Парк
Чемпионат США по футболу. МЛС
Филадельфия
Quinn Sullivan 7'
Thai Baribo 44'
Thai Baribo 73'
Завершен
3 : 3
25 мая 2025
Интер Майами
Tadeo Allende 60'
Лионель Месси 87'
Telasco Segovia 90+5'
Quinn Sullivan icon
7'
Thai Baribo icon
44'
Счет после первого тайма 2:0 : 4,3
Tadeo Allende icon
60'
Thai Baribo icon
73'
Лионель Месси icon
87'
Telasco Segovia icon
90+5'
Матч закончился со счётом 3:3 : 4,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Филадельфия - Угловой
3'
Угловой
Филадельфия - Угловой
7'
Угловой
Филадельфия - Угловой
7'
Quinn Sullivan - 1-ый Гол забит с передачи Кай Вагнер
18'
Угловой
Интер Майами - Угловой
21'
Угловой
Интер Майами - Угловой
24'
Угловой
Интер Майами - Угловой
40'
Угловой
Филадельфия - Угловой
41'
Угловой
Филадельфия - Угловой
42'
Угловой
Филадельфия - Угловой
44'
Thai Baribo - 2-ой Гол забит с передачи Микаэль Уре
Счет после первого тайма 2:0 : 4,3
48'
Угловой
Интер Майами - Угловой
60'
Tadeo Allende - 3-ий Гол
68'
Угловой
Интер Майами - Угловой
69'
Угловой
Филадельфия - Угловой
73'
Thai Baribo - 4-ый Гол забит с передачи Jean Jacques
83'
Угловой
Интер Майами - Угловой
87'
Лионель Месси - 5-ый Гол
88'
Угловой
Филадельфия - Угловой
90+5'
Telasco Segovia - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:3 : 4,3

Превью матча Филадельфия — Интер Майами

Команда Филадельфия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1.

Филадельфия Филадельфия
76
США
Andrew Rick
26
США
Nathan Harriel
5
Норвегия
Якоб Глеснес
29
ЮАР
Olwethu Makhanya
27
Германия
Кай Вагнер
33
США
Quinn Sullivan
21
Гаити
Danley Jean Jacques
4
Сербия
Jovan Lukic
19
США
Indiana Vassilev
7
Дания
Микаэль Уре
9
Израиль
Thai Baribo
Тренер
ЮАР
Брэдли Карнелл
Интер Майами Интер Майами
19
Аргентина
Оскар Устари
17
США
Ian Fray
2
Аргентина
Gonzalo Lujan Melli
6
Чили
Tomas Agustin Aviles
32
США
Noah Allen
21
Аргентина
Tadeo Allende
42
Италия
Yannick Bright
5
Испания
Серхио Бускетс
18
Испания
Жорди Альба
10
Аргентина
Лионель Месси
9
Уругвай
Луис Суарес
Тренер
Аргентина
Хавьер Маскерано

Статистика матча

Владение мячом
Филадельфия Филадельфия
34%
Интер Майами Интер Майами
66%
Атаки
73
112
Угловые
8
6
Фолы
8
7
Удары (всего)
8
3
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
8
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Drew Fischer (Канада).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.7 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 25% (4 из 16 матчей) Drew Fischer назначал пенальти

Комментарии к матчу
