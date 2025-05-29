Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Интер Майами - КФ Монреаль 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Интер МайамиКФ Монреаль . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Jon Freemon.

МСК, Стадион: Стад Сапуто
Чемпионат США по футболу. МЛС
Интер Майами
Лионель Месси 27'
Луис Суарес 68'
Луис Суарес 71'
Лионель Месси 87'
Завершен
4 : 2
29 мая 2025
КФ Монреаль
Данте Сили 74'
Victor Loturi 90+2'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Лионель Месси icon
27'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
Луис Суарес icon
68'
Луис Суарес icon
71'
Данте Сили icon
74'
Лионель Месси icon
87'
Victor Loturi icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:2 : 3,1
Текстовая трансляция
27'
Лионель Месси - 1-ый Гол забит с передачи Серхио Бускетс
38'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,1
68'
Луис Суарес - 2-ой Гол забит с передачи Лионель Месси
71'
Луис Суарес - 3-ий Гол
74'
Данте Сили - 4-ый Гол забит с передачи Caden Clark
87'
Лионель Месси - 5-ый Гол забит с передачи Луис Суарес
90+2'
Угловой
КФ Монреаль - Угловой
90+2'
Victor Loturi - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:2 : 3,1

Превью матча Интер Майами — КФ Монреаль

Интер Майами Интер Майами
19
Аргентина
Оскар Устари
17
США
Ian Fray
2
Аргентина
Gonzalo Lujan Melli
32
США
Noah Allen
18
Испания
Жорди Альба
21
Аргентина
Tadeo Allende
5
Испания
Серхио Бускетс
55
Аргентина
Federico Redondo Solari
8
Венесуэла
Telasco Segovia
10
Аргентина
Лионель Месси
9
Уругвай
Луис Суарес
Тренер
Аргентина
Хавьер Маскерано
КФ Монреаль КФ Монреаль
40
Канада
Jonathan Sirois
16
Канада
Joel Waterman
24
США
George Campbell
2
США
Jalen Neal
13
Канада
Luca Petrasso
25
США
Данте Сили
19
Канада
Nathan-Dylan Saliba
22
Канада
Victor Loturi
3
Англия
Том Пирс
17
Албания
Джакомо Вриони
9
Германия
Принс-Осей Овусу
Тренер
Италия
Marco Donadel

История последних встреч

Интер Майами
Интер Майами
КФ Монреаль
Интер Майами
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
06.07.2025
КФ Монреаль
КФ Монреаль
1:4
Интер Майами
Интер Майами
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Интер Майами Интер Майами
50%
КФ Монреаль КФ Монреаль
50%
Атаки
65
44
Угловые
0
2
Фолы
9
6
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
8
3
Удары в створ ворот
8
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jon Freemon (США).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 31% (4 из 13 матчей) Jon Freemon назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Авангард Авангард
27 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
Барыс Барыс
27 Ноября
17:00
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
Динамо Динамо
Зенит Зенит
27 Ноября
20:30
ФК Порту ФК Порту
Ницца Ницца
27 Ноября
20:45
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
27 Ноября
17:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
27 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA