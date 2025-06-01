Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Интер Майами - Коламбус Крю 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Интер МайамиКоламбус Крю . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Rosendo Mendoza.

МСК, Стадион: Стад Сапуто
Чемпионат США по футболу. МЛС
Интер Майами
Tadeo Allende 13'
Лионель Месси 15'
Лионель Месси 24'
Луис Суарес 64'
Фабрис-Жан Пиколт 89'
Завершен
5 : 1
01 июня 2025
Коламбус Крю
Cesar Ruvalcaba 58'
Tadeo Allende icon
13'
Лионель Месси icon
15'
Лионель Месси icon
24'
Счет после первого тайма 3:0 : 1,1
Cesar Ruvalcaba icon
58'
Луис Суарес icon
64'
Фабрис-Жан Пиколт icon
89'
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,1
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Интер Майами - Угловой
13'
Tadeo Allende - 1-ый Гол забит с передачи Лионель Месси
15'
Лионель Месси - 2-ой Гол
24'
Лионель Месси - 3-ий Гол забит с передачи Серхио Бускетс
45+1'
Угловой
Интер Майами - Угловой
Счет после первого тайма 3:0 : 1,1
46'
Угловой
Интер Майами - Угловой
57'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
58'
Cesar Ruvalcaba - 4-ый Гол
61'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
61'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
64'
Луис Суарес - 5-ый Гол забит с передачи Telasco Segovia
79'
Угловой
Интер Майами - Угловой
88'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
89'
Фабрис-Жан Пиколт - 6-ый Гол забит с передачи Лионель Месси
90+2'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
90+3'
Угловой
Коламбус Крю - Угловой
Матч закончился со счётом 5:1 : 1,1

Превью матча Интер Майами — Коламбус Крю

Команда Интер Майами в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2.

Интер Майами Интер Майами
19
Аргентина
Оскар Устари
57
Аргентина
Марсело Вейгандт
37
Уругвай
Maximiliano Falcon
14
Аргентина
Hector Martinez
32
США
Noah Allen
21
Аргентина
Tadeo Allende
30
Аргентина
Benjamin Cremaschi
5
Испания
Серхио Бускетс
8
Венесуэла
Telasco Segovia
10
Аргентина
Лионель Месси
9
Уругвай
Луис Суарес
Тренер
Аргентина
Хавьер Маскерано
Коламбус Крю Коламбус Крю
1
Гватемала
Nicholas Hagen Godoy
31
Франция
Стивен Морейра
21
Украина
Евгений Чеберко
18
Дания
Мальте Амундсен
23
Канада
Mohamed Ramzdine Farsi
7
Франция
Дилан Шамбо
6
США
Дарлингтон Нагбе
27
США
Maximilian Arfsten
10
Уругвай
Диего Росси
11
Нигерия
Ibrahim Aliyu
8
Венгрия
Даниел Газдаг
Тренер
Франция
Wilfried Nancy

Статистика матча

Владение мячом
Интер Майами Интер Майами
51%
Коламбус Крю Коламбус Крю
49%
Атаки
81
115
Угловые
4
6
Фолы
8
9
Удары (всего)
11
7
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
8
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Rosendo Mendoza (США).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 73 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 6% (1 из 16 матчей) Rosendo Mendoza назначал пенальти

Комментарии к матчу
