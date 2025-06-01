Смотреть онлайн Интер Майами - Коламбус Крю 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Интер Майами — Коламбус Крю . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто. Судить этот матч будет Rosendo Mendoza.
Превью матча Интер Майами — Коламбус Крю
Команда Интер Майами в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Rosendo Mendoza (США).
За последние 16 матчей судья показал 73 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.6 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 6% (1 из 16 матчей) Rosendo Mendoza назначал пенальти