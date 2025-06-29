Фрибет 15000₽
29.06.2025

Смотреть онлайн Интер Майами - Атланта Юнайтед 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Интер МайамиАтланта Юнайтед . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Сапуто.

МСК, Стадион: Стад Сапуто
Чемпионат США по футболу. МЛС
Интер Майами
Отложен
- : -
29 июня 2025
Атланта Юнайтед
Превью матча Интер Майами — Атланта Юнайтед

Интер Майами Интер Майами
34
Аргентина
Rocco Rios Novo
17
США
Ian Fray
32
США
Noah Allen
37
Уругвай
Maximiliano Falcon
18
Испания
Жорди Альба
21
Аргентина
Tadeo Allende
7
Аргентина
Родриго Де Пауль
5
Испания
Серхио Бускетс
11
Аргентина
Baltasar Rodriguez
10
Аргентина
Лионель Месси
24
Аргентина
Mateo Silvetti
Тренер
Аргентина
Хавьер Маскерано
Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед
1
США
Брэд Гузан
2
Венесуэла
Рональд Эрнандес
6
Испания
Хуан Беррокаль
4
Албания
Энеа Михай
18
Португалия
Pedro Amador
59
Россия
Алексей Миранчук
7
Англия
Стивен Альзате
99
Польша
Бартош Слисз
20
США
Luke Brennan
10
Парагвай
Мигель Альмирон
19
Кот-д'Ивуар
Эммануэль Латте Лат
Тренер
Норвегия
Ронни Дейла

История последних встреч

Интер Майами
Интер Майами
Атланта Юнайтед
Интер Майами
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.10.2025
Интер Майами
Интер Майами
4:0
Атланта Юнайтед
Атланта Юнайтед
Обзор
Комментарии к матчу
