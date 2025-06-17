Смотреть онлайн Бока Х - Бенфика 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Бока Х — Бенфика, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hard Rock Stadium. Судить этот матч будет Сесар Артуро Рамос.
Превью матча Бока Х — Бенфика
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос (Мексика).
За последние 10 матчей судья показал 52 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)
В 40% (4 из 10 матчей) Сесар Артуро Рамос назначал пенальти