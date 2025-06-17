Фрибет 15000₽
17.06.2025

Смотреть онлайн Бока Х - Бенфика 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: Бока ХБенфика, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hard Rock Stadium. Судить этот матч будет Сесар Артуро Рамос.

МСК, 1 тур, Стадион: Hard Rock Stadium
ФИФА - Клубный кубок мира
Бока Х
Miguel Merentiel 21'
Родриго Батталиа 27'
Завершен
2 : 2
17 июня 2025
Бенфика
Анхель Ди Мария 45+3'
Николас Отаменди 84'
Смотреть онлайн
Miguel Merentiel icon
21'
Родриго Батталиа icon
27'
Анхель Ди Мария icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
Николас Отаменди icon
84'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Бенфика - Угловой
21'
Miguel Merentiel - 1-ый Гол забит с передачи Lautaro Blanco
27'
Угловой
Бока Х - Угловой
27'
Родриго Батталиа - 2-ой Гол
43'
Угловой
Бенфика - Угловой
43'
Угловой
Бенфика - Угловой
45+3'
Анхель Ди Мария - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 2,2
48'
Угловой
Бенфика - Угловой
49'
Угловой
Бока Х - Угловой
51'
Угловой
Бока Х - Угловой
58'
Угловой
Бенфика - Угловой
67'
Угловой
Бока Х - Угловой
80'
Угловой
Бенфика - Угловой
84'
Угловой
Бенфика - Угловой
84'
Николас Отаменди - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,2

Превью матча Бока Х — Бенфика

Бока Х Бока Х
25
Аргентина
Агустин Марчесин
17
Перу
Луис Адвинкула
4
Аргентина
Nicolas Figal
32
Аргентина
Ayrton Enrique Costa
23
Аргентина
Lautaro Blanco
21
Испания
Андер Эррера
5
Аргентина
Родриго Батталиа
22
Аргентина
Kevin Zenon
20
Аргентина
Alan Velasco
8
Чили
Carlos Palacios
16
Уругвай
Miguel Merentiel
Тренер
Аргентина
Мигель Ангел Руссо
Бенфика Бенфика
1
Украина
Анатолий Трубин
4
Португалия
Antonio Silva
30
Аргентина
Николас Отаменди
3
Испания
Alvaro Fernandez
8
Норвегия
Фредрик Аурснес
61
Португалия
Флорентину Луиш
85
Португалия
Ренату Саншеш
26
Швеция
Samuel Dahl
11
Аргентина
Анхель Ди Мария
14
Греция
Эвангелос Павлидис
27
Португалия
Брума
Тренер
Португалия
Бруну Лаже

Статистика матча

Владение мячом
Бока Х Бока Х
40%
Бенфика Бенфика
60%
Атаки
67
109
Угловые
4
7
Фолы
12
8
Удары (всего)
5
7
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
2
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Сесар Артуро Рамос (Мексика).

икон Карточки

За последние 10 матчей судья показал 52 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.5 за матч)

icon Пенальти

В 40% (4 из 10 матчей) Сесар Артуро Рамос назначал пенальти

Комментарии к матчу
