Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.06.2025

Смотреть онлайн Фламенго - Эсперанс 17.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: ФламенгоЭсперанс, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд. Судить этот матч будет Данни Маккели.

МСК, 1 тур, Стадион: Линкольн Файненшел Филд
ФИФА - Клубный кубок мира
Фламенго
Джорджиан Де Арраскаэта 17'
Луис Араужо 70'
Завершен
2 : 0
17 июня 2025
Эсперанс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Джорджиан Де Арраскаэта icon
17'
Счет после первого тайма 1:0
Луис Араужо icon
70'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Фламенго - Угловой
17'
Джорджиан Де Арраскаэта - 1-ый Гол забит с передачи Луис Араужо
45+1'
Угловой
Фламенго - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Фламенго - Угловой
57'
Угловой
Эсперанс - Угловой
67'
Угловой
Эсперанс - Угловой
70'
Луис Араужо - 2-ой Гол забит с передачи Жоржиньо
87'
Угловой
Эсперанс - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Фламенго — Эсперанс

Фламенго Фламенго
1
Аргентина
Agustin Rossi
2
Уругвай
Гильермо Варела
3
Бразилия
Leo Ortiz
4
Бразилия
Leo Pereira
6
Бразилия
Айртон Лукас
5
Чили
Эрик Пульгар
21
Италия
Жоржиньо
8
Бразилия
Жерсон Сантос
10
Уругвай
Джорджиан Де Арраскаэта
7
Бразилия
Луис Араужо
9
Бразилия
Pedro
Тренер
Бразилия
Филипе Луис
Эсперанс Эсперанс
32
Тунис
Bachir Ben Said
2
Mohamed Ben Ali
5
Тунис
Яссин Мериа
15
Алжир
Mohamed Amine Tougai
20
Тунис
Mohamed Amine Ben Hamida
38
Тунис
Khalil Guenichi
14
Нигерия
Onuche Ogbelu
10
Бразилия
Yan Sasse
36
Chiheb Jebali
11
Алжир
Юсеф Белаили
9
Бразилия
Rodrigues
Тренер
Тунис
Maher Kanzari

Статистика матча

Владение мячом
Фламенго Фламенго
69%
Эсперанс Эсперанс
31%
Атаки
126
56
Угловые
3
3
Фолы
20
19
Удары (всего)
8
5
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 48% (10 из 21 матчей) Данни Маккели назначал пенальти

Игры 1 тур
13.07.2025
Челси
3:0
ПСЖ
Завершен
19.06.2025
Аль-Айн
0:5
Ювентус
Завершен
19.06.2025
Пачука
1:2
ФК Зальцбург
Завершен
18.06.2025
Реал Мадрид
1:1
Аль-Хилал
Завершен
18.06.2025
Манчестер Сити
2:0
Касабланка
Завершен
18.06.2025
Монтеррей
1:1
Интер Милан
Завершен
18.06.2025
Улсан Хюндай
0:1
Мамелоди
Завершен
17.06.2025
Ривер Плейт
3:1
Урава Редс
Завершен
17.06.2025
Флуминенсе
0:0
Боруссия Дортмунд
Завершен
17.06.2025
Фламенго
2:0
Эсперанс
Завершен
17.06.2025
Бока Х
2:2
Бенфика
Завершен
16.06.2025
Челси
2:0
Лос-Анджелес ФК
Завершен
16.06.2025
Ботафого
2:1
Саундерс
Завершен
16.06.2025
Палмейрас
0:0
ФК Порту
Завершен
15.06.2025
ПСЖ
4:0
Атлетико Мадрид
Завершен
15.06.2025
Бавария Мюнхен
10:0
Окленд Сити
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Рома Рома
Комо Комо
15 Декабря
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Бетис Реал Бетис
15 Декабря
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Борнмут Борнмут
15 Декабря
23:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
15 Декабря
18:30
Team Falcons Team Falcons
Team Spirit Team Spirit
15 Декабря
17:30
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
15 Декабря
15:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
15 Декабря
18:30
Динамо Москва U20 Динамо Москва U20
МХК Спартак МХК Спартак
15 Декабря
19:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
СКА-Нева СКА-Нева
15 Декабря
15:00
PARIVISION PARIVISION
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
15 Декабря
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA