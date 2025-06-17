Смотреть онлайн Фламенго - Эсперанс 17.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Фламенго — Эсперанс, 1 тур . Начало встречи 17 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд. Судить этот матч будет Данни Маккели.
Превью матча Фламенго — Эсперанс
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).
За последние 20 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 48% (10 из 21 матчей) Данни Маккели назначал пенальти