25.06.2025

Смотреть онлайн Эсперанс - Челси 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: ЭсперансЧелси, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд. Судить этот матч будет Yael Falcon Perez.

МСК, 3 тур, Стадион: Линкольн Файненшел Филд
ФИФА - Клубный кубок мира
Эсперанс
Завершен
0 : 3
25 июня 2025
Челси
Тосин Адарабиойо 45+3'
Liam Delap 45+5'
Tyrique George 90+7'
Тосин Адарабиойо icon
45+3'
Liam Delap icon
45+5'
Счет после первого тайма 0:2 : 3,0
Tyrique George icon
90+7'
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Челси - Угловой
8'
Угловой
Челси - Угловой
31'
Угловой
Эсперанс - Угловой
36'
Угловой
Челси - Угловой
45+3'
Тосин Адарабиойо - 1-ый Гол
45+5'
Liam Delap - 2-ой Гол забит с передачи Enzo Fernandez
Счет после первого тайма 0:2 : 3,0
53'
Угловой
Челси - Угловой
90+7'
Tyrique George - 3-ий Гол забит с передачи Andrey Nascimento dos Santos
Матч закончился со счётом 0:3 : 3,0

Превью матча Эсперанс — Челси

Команда Эсперанс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Эсперанс Эсперанс
32
Тунис
Bachir Ben Said
2
Mohamed Ben Ali
5
Тунис
Яссин Мериа
15
Алжир
Mohamed Amine Tougai
20
Тунис
Mohamed Amine Ben Hamida
38
Тунис
Khalil Guenichi
14
Нигерия
Onuche Ogbelu
10
Бразилия
Yan Sasse
21
Кот-д'Ивуар
Abdramane Konate
24
ЮАР
Elias Mokwana
19
Тунис
Achref Jabri
Тренер
Тунис
Maher Kanzari
Челси Челси
12
Швеция
Filip Jorgensen
34
Англия
Josh Acheampong
4
Англия
Тосин Адарабиойо
5
Франция
Бенуа Бадиашиле Мукинаи
27
Франция
Malo Gusto
45
Бельгия
Romeo Lavia
8
Аргентина
Enzo Fernandez
22
Англия
Кирнан Дьюсбери-Холл
18
Франция
Кристофер Нкунку
11
Англия
Chukwunonso Madueke
9
Англия
Liam Delap
Тренер
Италия
Энзо Мареска

Статистика матча

Владение мячом
Эсперанс Эсперанс
26%
Челси Челси
74%
Атаки
46
76
Угловые
1
4
Фолы
8
9
Удары (всего)
2
12
Удары мимо ворот
3
9
Удары в створ ворот
0
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Yael Falcon Perez (Аргентина).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Yael Falcon Perez назначал пенальти

