Смотреть онлайн Эсперанс - Челси 25.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Эсперанс — Челси, 3 тур . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд. Судить этот матч будет Yael Falcon Perez.
Превью матча Эсперанс — Челси
Команда Эсперанс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Yael Falcon Perez (Аргентина).
За последние 12 матчей судья показал 65 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Yael Falcon Perez назначал пенальти