18.06.2025

Смотреть онлайн Монтеррей - Интер Милан 18.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: МонтеррейИнтер Милан, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роуз Боул. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.

МСК, 1 тур, Стадион: Роуз Боул
ФИФА - Клубный кубок мира
Монтеррей
Серхио Рамос 25'
Завершен
1 : 1
18 июня 2025
Интер Милан
Jaziel Ismael Martinez Huerta 42'
Смотреть онлайн
Серхио Рамос icon
25'
Хосеп Мартинес icon
42'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Интер Милан - Угловой
25'
Угловой
Монтеррей - Угловой
25'
Серхио Рамос - 1-ый Гол
37'
Угловой
Интер Милан - Угловой
42'
Хосеп Мартинес - 2-ой Гол забит с передачи Carlos Augusto
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
54'
Угловой
Интер Милан - Угловой
62'
Угловой
Интер Милан - Угловой
70'
Угловой
Монтеррей - Угловой
73'
Угловой
Интер Милан - Угловой
82'
Угловой
Монтеррей - Угловой
86'
Угловой
Интер Милан - Угловой
90+2'
Угловой
Монтеррей - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 1,3

Превью матча Монтеррей — Интер Милан

Монтеррей Монтеррей
1
Аргентина
Эстебан Андрада
33
Колумбия
Стефан Медина
93
Испания
Серхио Рамос
4
Мексика
Victor Guzman
2
Мексика
Ricardo Chavez
10
Испания
Серхио Каналес
30
Аргентина
Jorge Rodriguez
8
Испания
Оливер Торрес
3
Мексика
Gerardo Arteaga
7
Аргентина
German Berterame
29
Аргентина
Лукаш Окампос
Тренер
Испания
Доменек Торрент Фонт
Интер Милан Интер Милан
1
Швейцария
Ян Соммер
28
Франция
Бенжамен Павар
15
Италия
Франческо Ачерби
95
Италия
Алессандро Бастони
36
Италия
Маттео Дармиан
23
Италия
Николо Барелла
21
Италия
Kristjan Asllani
22
Армения
Генрих Мхитарян
30
Бразилия
Carlos Augusto
70
Италия
Себастьяно Эспозито
10
Аргентина
Лаутаро Мартинес
Тренер
Румыния
Кристиан Чиву

Статистика матча

Владение мячом
Монтеррей Монтеррей
38%
Интер Милан Интер Милан
62%
Атаки
53
144
Угловые
4
6
Фолы
7
12
Удары (всего)
8
9
Удары мимо ворот
9
13
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 105 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 27% (6 из 22 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти

Игры 1 тур
13.07.2025
Челси
3:0
ПСЖ
Завершен
19.06.2025
Аль-Айн
0:5
Ювентус
Завершен
19.06.2025
Пачука
1:2
ФК Зальцбург
Завершен
18.06.2025
Реал Мадрид
1:1
Аль-Хилал
Завершен
18.06.2025
Манчестер Сити
2:0
Касабланка
Завершен
18.06.2025
Монтеррей
1:1
Интер Милан
Завершен
18.06.2025
Улсан Хюндай
0:1
Мамелоди
Завершен
17.06.2025
Ривер Плейт
3:1
Урава Редс
Завершен
17.06.2025
Флуминенсе
0:0
Боруссия Дортмунд
Завершен
17.06.2025
Фламенго
2:0
Эсперанс
Завершен
17.06.2025
Бока Х
2:2
Бенфика
Завершен
16.06.2025
Челси
2:0
Лос-Анджелес ФК
Завершен
Комментарии к матчу
