Смотреть онлайн Монтеррей - Интер Милан 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Монтеррей — Интер Милан, 1 тур . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роуз Боул. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.
Превью матча Монтеррей — Интер Милан
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).
За последние 20 матчей судья показал 105 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.3 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 27% (6 из 22 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти