Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.06.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Монтеррей 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: Ривер ПлейтМонтеррей, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роуз Боул. Судить этот матч будет Славко Винчич.

МСК, 2 тур, Стадион: Роуз Боул
ФИФА - Клубный кубок мира
Ривер Плейт
Завершен
0 : 0
22 июня 2025
Монтеррей
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
28'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
45+1'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
45+1'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
45+3'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
54'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
61'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
68'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
82'
Угловой
Монтеррей - Угловой
84'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
89'
Угловой
Монтеррей - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Ривер Плейт — Монтеррей

Ривер Плейт Ривер Плейт
1
Аргентина
Франко Армани
4
Аргентина
Gonzalo Montiel
28
Аргентина
Lucas Martinez
17
Чили
Пауло Диас
21
Аргентина
Маркос Акуна
34
Аргентина
Giuliano Galoppo
24
Аргентина
Энцо Перес
22
Kevin Castano
30
Аргентина
Franco Mastantuono
11
Аргентина
Факундо Колидио
8
Аргентина
Максимильяно Меса
Тренер
Аргентина
Марсело Галлардо
Монтеррей Монтеррей
1
Аргентина
Эстебан Андрада
14
Мексика
Erick Aguirre
33
Колумбия
Стефан Медина
93
Испания
Серхио Рамос
3
Мексика
Gerardo Arteaga
10
Испания
Серхио Каналес
30
Аргентина
Jorge Rodriguez
6
Колумбия
Nelson Deossa
29
Аргентина
Лукаш Окампос
7
Аргентина
German Berterame
17
Мексика
Хесус Корона
Тренер
Испания
Доменек Торрент Фонт

Статистика матча

Владение мячом
Ривер Плейт Ривер Плейт
40%
Монтеррей Монтеррей
60%
Атаки
72
96
Угловые
9
2
Фолы
20
18
Удары (всего)
16
3
Удары мимо ворот
12
1
Удары в створ ворот
6
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Славко Винчич (Словения).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 42% (5 из 12 матчей) Славко Винчич назначал пенальти

Игры 2 тур
09.07.2025
ПСЖ
4:0
Реал Мадрид
Завершен
08.07.2025
Флуминенсе
0:2
Челси
Завершен
23.06.2025
Манчестер Сити
6:0
Аль-Айн
Завершен
23.06.2025
ФК Зальцбург
0:0
Аль-Хилал
Завершен
22.06.2025
Реал Мадрид
3:1
Пачука
Завершен
22.06.2025
Ювентус
4:1
Касабланка
Завершен
22.06.2025
Ривер Плейт
0:0
Монтеррей
Завершен
22.06.2025
Флуминенсе
4:2
Улсан Хюндай
Завершен
21.06.2025
Интер Милан
2:1
Урава Редс
Завершен
21.06.2025
Мамелоди
3:4
Боруссия Дортмунд
Завершен
21.06.2025
Бавария Мюнхен
2:1
Бока Х
Завершен
21.06.2025
Лос-Анджелес ФК
0:1
Эсперанс
Завершен
20.06.2025
Бенфика
6:0
Окленд Сити
Завершен
20.06.2025
Фламенго
3:1
Челси
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Спартак Спартак
20 Декабря
17:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
20 Декабря
23:00
Ньюкасл Ньюкасл
Челси Челси
20 Декабря
15:30
Ювентус Ювентус
Рома Рома
20 Декабря
22:45
Локомотив Локомотив
Авангард Авангард
20 Декабря
17:00
Vendee Fontenay Vendee Fontenay
ПСЖ ПСЖ
20 Декабря
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Вест Хэм Вест Хэм
20 Декабря
18:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
AK Барс AK Барс
20 Декабря
14:30
Лацио Лацио
Кремонезе Кремонезе
20 Декабря
20:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ливерпуль Ливерпуль
20 Декабря
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA