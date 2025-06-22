Смотреть онлайн Ривер Плейт - Монтеррей 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Ривер Плейт — Монтеррей, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роуз Боул. Судить этот матч будет Славко Винчич.
Превью матча Ривер Плейт — Монтеррей
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Славко Винчич (Словения).
За последние 12 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 42% (5 из 12 матчей) Славко Винчич назначал пенальти