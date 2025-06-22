Смотреть онлайн Флуминенсе - Улсан Хюндай 22.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Флуминенсе — Улсан Хюндай, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метлайф Стэдиум. Судить этот матч будет Майкл Оливер.
Превью матча Флуминенсе — Улсан Хюндай
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Майкл Оливер (Англия).
За последние 20 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 14% (3 из 21 матчей) Майкл Оливер назначал пенальти