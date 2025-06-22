Фрибет 15000₽
22.06.2025

Смотреть онлайн Флуминенсе - Улсан Хюндай 22.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: ФлуминенсеУлсан Хюндай, 2 тур . Начало встречи 22 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Метлайф Стэдиум. Судить этот матч будет Майкл Оливер.

МСК, 2 тур, Стадион: Метлайф Стэдиум
ФИФА - Клубный кубок мира
Флуминенсе
Jhon Arias 27'
Nonato 66'
Juan Pablo Freytes 83'
Keno 90+2'
Завершен
4 : 2
22 июня 2025
Улсан Хюндай
Lee Heui-kyun 38'
Um 45+3'
Смотреть онлайн
Jhon Arias icon
27'
Lee Heui-kyun icon
38'
Um - Улсан Хюндай icon
45+3'
Счет после первого тайма 1:2 : 1,0
Nonato icon
66'
Juan Pablo Freytes icon
83'
Keno icon
90+2'
Матч закончился со счётом 4:2 : 1,0
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
2'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
2'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
13'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
15'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
23'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
27'
Jhon Arias - 1-ый Гол
30'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
38'
Lee Heui-kyun - 2-ой Гол забит с передачи Um
41'
Угловой
Улсан Хюндай - Угловой
45+2'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
45+3'
Um - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2 : 1,0
51'
Угловой
Улсан Хюндай - Угловой
55'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
64'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
66'
Nonato - 4-ый Гол
82'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
83'
Угловой
Флуминенсе - Угловой
83'
Juan Pablo Freytes - 5-ый Гол забит с передачи Agustin Canobbio
90+2'
Keno - 6-ый Гол
90+4'
Угловой
Улсан Хюндай - Угловой
90+8'
Угловой
Улсан Хюндай - Угловой
Матч закончился со счётом 4:2 : 1,0

Превью матча Флуминенсе — Улсан Хюндай

Флуминенсе Флуминенсе
1
Бразилия
Фабио
23
Бразилия
Guga
3
Бразилия
Тьяго Силва
22
Аргентина
Juan Pablo Freytes
12
Колумбия
Gabriel Fuentes
35
Бразилия
Hercules Pereira Do Nascimento
8
Бразилия
Matheus Martinelli
21
Колумбия
Jhon Arias
10
Бразилия
Гансо
90
Колумбия
Kevin Serna
14
Аргентина
Герман Кано
Тренер
Бразилия
Ренато Гаучо
Улсан Хюндай Улсан Хюндай
21
Южная Корея
Чо Хен-Ву
13
Южная Корея
Kang Sang-woo
19
Южная Корея
Ким
66
Польша
Milosz Trojak
28
Южная Корея
Jae-Ik Lee
6
Швеция
Дариян Божаник
11
Южная Корея
Ум Вонсанг
14
Южная Корея
Jinhyung Lee
7
Южная Корея
Ko Seung-Beom
17
Швеция
Gustav Ludwigson
97
Бразилия
Erick Farias
Тренер
Южная Корея
Pan-Gon Kim

Статистика матча

Владение мячом
Флуминенсе Флуминенсе
70%
Улсан Хюндай Улсан Хюндай
30%
Атаки
139
55
Угловые
12
4
Фолы
4
12
Удары (всего)
15
6
Удары мимо ворот
17
7
Удары в створ ворот
8
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Майкл Оливер (Англия).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 64 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.2 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 14% (3 из 21 матчей) Майкл Оливер назначал пенальти

Комментарии к матчу
