Превью матча ФК Зальцбург — Реал Мадрид

Команда ФК Зальцбург в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Реал Мадрид, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда ФК Зальцбург в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Реал Мадрид забивает 0, пропускает 0.