27.06.2025

Смотреть онлайн ФК Зальцбург - Реал Мадрид 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: ФК ЗальцбургРеал Мадрид, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд. Судить этот матч будет Beida Dahane.

МСК, 3 тур, Стадион: Линкольн Файненшел Филд
ФИФА - Клубный кубок мира
ФК Зальцбург
Завершен
0 : 3
27 июня 2025
Реал Мадрид
Vinicius Jr. 40'
Федерико Вальверде 45+3'
Gonzalo García Torres 84'
Vinicius Jr. - Реал Мадрид icon
40'
Федерико Вальверде icon
45+3'
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
Gonzalo García Torres icon
84'
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
21'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
25'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
30'
Угловой
ФК Зальцбург - Угловой
40'
Vinicius Jr. - 1-ый Гол
45+3'
Федерико Вальверде - 2-ой Гол забит с передачи Vinicius Jr.
Счет после первого тайма 0:2 : 0,0
50'
Угловой
ФК Зальцбург - Угловой
66'
Угловой
ФК Зальцбург - Угловой
72'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
73'
Угловой
ФК Зальцбург - Угловой
75'
Угловой
Реал Мадрид - Угловой
79'
Угловой
ФК Зальцбург - Угловой
82'
Угловой
ФК Зальцбург - Угловой
84'
Gonzalo García Torres - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,0

Превью матча ФК Зальцбург — Реал Мадрид

Команда ФК Зальцбург в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Реал Мадрид, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда ФК Зальцбург в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Реал Мадрид забивает 0, пропускает 0.

ФК Зальцбург ФК Зальцбург
52
Австрия
Christian Zawieschitzky
22
Австрия
Стефан Лайнер
23
Франция
Joane Kouakou Gadou
2
Дания
Якоб Расмуссен
13
Германия
Frans Kratzig
45
Мали
Nene Dorgeles
5
Мали
Soumaila Diabate
15
Мали
Mamady Diambou
30
Израиль
Oscar Gloch
20
Гана
Edmund Baidoo
21
Сербия
Petar Ratkov
Тренер
Германия
Томас Летш
Реал Мадрид Реал Мадрид
1
Бельгия
Тибо Куртуа
12
Англия
Трент Александер-Арнолд
22
Германия
Антонио Рюдигер
24
Нидерланды
Dean Donny Huijsen
20
Испания
Франсиско Гарсия
14
Франция
Орельен Тчуамени
15
Турция
Guler Arda
5
Англия
Джуд Беллингем
8
Уругвай
Федерико Вальверде
30
Испания
Gonzalo García Torres
7
Бразилия
Винисиус Жуниор
Тренер
Испания
Хаби Алонсо

Статистика матча

Владение мячом
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
49%
Реал Мадрид Реал Мадрид
51%
Атаки
75
84
Угловые
6
5
Фолы
12
4
Удары (всего)
4
9
Удары мимо ворот
9
8
Удары в створ ворот
3
4

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Beida Dahane (Мавритания).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 1 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Beida Dahane назначал пенальти

Игры 3 тур
05.07.2025
Реал Мадрид
3:2
Боруссия Дортмунд
Завершен
05.07.2025
ПСЖ
2:0
Бавария Мюнхен
Завершен
05.07.2025
Палмейрас
1:2
Челси
Завершен
04.07.2025
Флуминенсе
2:1
Аль-Хилал
Завершен
27.06.2025
ФК Зальцбург
0:3
Реал Мадрид
Завершен
27.06.2025
Аль-Хилал
2:0
Пачука
Завершен
Комментарии к матчу
