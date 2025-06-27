Смотреть онлайн ФК Зальцбург - Реал Мадрид 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: ФК Зальцбург — Реал Мадрид, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд. Судить этот матч будет Beida Dahane.
Превью матча ФК Зальцбург — Реал Мадрид
Команда ФК Зальцбург в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Реал Мадрид, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-2. Команда ФК Зальцбург в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Реал Мадрид забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Beida Dahane (Мавритания).
За последние 2 матчей судья показал 1 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Beida Dahane назначал пенальти