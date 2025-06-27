Смотреть онлайн Аль-Хилал - Пачука 27.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ФИФА - Клубный кубок мира: Аль-Хилал — Пачука, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Geodis Park. Судить этот матч будет Данни Маккели.
Превью матча Аль-Хилал — Пачука
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).
За последние 20 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 50% (10 из 20 матчей) Данни Маккели назначал пенальти