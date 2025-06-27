Фрибет 15000₽
27.06.2025

Смотреть онлайн Аль-Хилал - Пачука 27.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйФИФА - Клубный кубок мира: Аль-ХилалПачука, 3 тур . Начало встречи 27 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Geodis Park. Судить этот матч будет Данни Маккели.

МСК, 3 тур, Стадион: Geodis Park
ФИФА - Клубный кубок мира
Аль-Хилал
Салем Алдавсари 22'
Marcos Leonardo 90+5'
Завершен
2 : 0
27 июня 2025
Пачука
Салем Алдавсари icon
22'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Marcos Leonardo icon
90+5'
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
22'
Салем Алдавсари - 1-ый Гол забит с передачи Салем Алдавсари
36'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
41'
Угловой
Пачука - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
48'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
68'
Угловой
Пачука - Угловой
88'
Угловой
Пачука - Угловой
90+5'
Marcos Leonardo - 2-ой Гол забит с передачи Рубен Невеш
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,2

Превью матча Аль-Хилал — Пачука

Аль-Хилал Аль-Хилал
37
Марокко
Яссин Буну
20
Португалия
Жоао Кансело
87
Саудовская Аравия
Hassan Al Tambakti
3
Сенегал
Калиду Кулибали
6
Бразилия
Ренан Лоди
22
Сербия
Сергей Милинкович-Савич
8
Португалия
Рубен Невеш
16
Саудовская Аравия
Nasser Aldawsari
77
Бразилия
Малком
11
Бразилия
Marcos Leonardo
29
Саудовская Аравия
Салем Алдавсари
Тренер
Италия
Симоне Индзаги
Пачука Пачука
13
Мексика
Sebastian Jurado
2
Аргентина
Sergio Barreto
4
Бразилия
Eduardo Gabriel
16
Уругвай
Federico Pereira
14
Мексика
Carlos Adrian Sanchez Nava
28
Elias Montiel
18
Аргентина
Agustin Palavecino
3
Daniel Alonso Aceves Patiño
12
Мексика
Alexei Dominguez Figueroa
23
Венесуэла
Саломон Рондон
29
Бразилия
Роберт Кенеди
Тренер
Мексика
Жэйм Лозано

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Хилал Аль-Хилал
49%
Пачука Пачука
51%
Атаки
65
72
Угловые
3
3
Фолы
11
14
Удары (всего)
8
7
Удары мимо ворот
5
11
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Данни Маккели (Нидерланды).

икон Карточки

За последние 20 матчей судья показал 61 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.1 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 50% (10 из 20 матчей) Данни Маккели назначал пенальти

Игры 3 тур
05.07.2025
Реал Мадрид
3:2
Боруссия Дортмунд
Завершен
05.07.2025
ПСЖ
2:0
Бавария Мюнхен
Завершен
05.07.2025
Палмейрас
1:2
Челси
Завершен
04.07.2025
Флуминенсе
2:1
Аль-Хилал
Завершен
27.06.2025
ФК Зальцбург
0:3
Реал Мадрид
Завершен
27.06.2025
Аль-Хилал
2:0
Пачука
Завершен
Комментарии к матчу
