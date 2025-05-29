29.05.2025
Смотреть онлайн ФК Лаутерах - Хоэнэмс 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Региональная лига (запад): ФК Лаутерах — Хоэнэмс, 28 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportanlage Ried Lauterach.
МСК, 28 тур, Стадион: Sportanlage Ried Lauterach
Региональная лига (запад)
ФК Лаутерах
29'
61'
Завершен
2 : 2
29 мая 2025
Хоэнэмс
17'
90'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Хоэнэмс - Угловой
17'
Хоэнэмс - 1-ый Гол
29'
ФК Лаутерах - 2-ой Гол
40'
Хоэнэмс - Угловой
45+4'
ФК Лаутерах - Угловой
57'
Хоэнэмс - Угловой
58'
Хоэнэмс - Угловой
61'
ФК Лаутерах - 3-ий Гол
72'
Хоэнэмс - Угловой
73'
Хоэнэмс - Угловой
90'
Хоэнэмс - 4-ый Гол
Превью матча ФК Лаутерах — Хоэнэмс
История последних встреч
ФК Лаутерах
Хоэнэмс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
ФК Лаутерах
2:1
Хоэнэмс
Статистика матча
Атаки
98
120
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
3
6
