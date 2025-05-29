Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн ФК Лаутерах - Хоэнэмс 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияРегиональная лига (запад): ФК ЛаутерахХоэнэмс, 28 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportanlage Ried Lauterach.

МСК, 28 тур, Стадион: Sportanlage Ried Lauterach
Региональная лига (запад)
ФК Лаутерах
29'
61'
Завершен
2 : 2
29 мая 2025
Хоэнэмс
17'
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Хоэнэмс icon
17'
ФК Лаутерах icon
29'
Счет после первого тайма 1:1
ФК Лаутерах icon
61'
Хоэнэмс icon
90'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Хоэнэмс - Угловой
17'
Хоэнэмс - 1-ый Гол
29'
ФК Лаутерах - 2-ой Гол
40'
Угловой
Хоэнэмс - Угловой
45+4'
Угловой
ФК Лаутерах - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
57'
Угловой
Хоэнэмс - Угловой
58'
Угловой
Хоэнэмс - Угловой
61'
ФК Лаутерах - 3-ий Гол
72'
Угловой
Хоэнэмс - Угловой
73'
Угловой
Хоэнэмс - Угловой
90'
Хоэнэмс - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча ФК Лаутерах — Хоэнэмс

История последних встреч

ФК Лаутерах
ФК Лаутерах
Хоэнэмс
ФК Лаутерах
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
ФК Лаутерах
ФК Лаутерах
2:1
Хоэнэмс
Хоэнэмс
Обзор

Статистика матча

Атаки
98
120
Угловые
1
6
Удары мимо ворот
5
10
Удары в створ ворот
3
6
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Тоттенхэм Тоттенхэм
26 Ноября
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Интер Милан Интер Милан
26 Ноября
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Реал Мадрид Реал Мадрид
26 Ноября
23:00
Арсенал Арсенал
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
26 Ноября
23:00
Северсталь Северсталь
СКА СКА
26 Ноября
19:30
Адмирал Адмирал
Амур Амур
26 Ноября
12:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Локомотив
26 Ноября
19:30
Трактор Трактор
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
26 Ноября
17:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Аталанта Аталанта
26 Ноября
23:00
Локомотив Локомотив
Спартак Спартак
26 Ноября
20:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA