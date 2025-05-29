29.05.2025
Смотреть онлайн Рётхис - Дорнбирн 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австрия — Региональная лига (запад): Рётхис — Дорнбирн, 28 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz an der Ratz.
МСК, 28 тур, Стадион: Sportplatz an der Ratz
Региональная лига (запад)
Текстовая трансляция
5'
Рётхис - Угловой
6'
Рётхис - Угловой
10'
Дорнбирн - 1-ый Гол
14'
Дорнбирн - Угловой
15'
Дорнбирн - Угловой
20'
Дорнбирн - Угловой
29'
Дорнбирн - 2-ой Гол
38'
Дорнбирн - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
56'
Дорнбирн - Угловой
59'
Рётхис - Угловой
80'
Дорнбирн - Угловой
89'
Рётхис - Угловой
90'
Рётхис - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3
Превью матча Рётхис — Дорнбирн
История последних встреч
Рётхис
Дорнбирн
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.06.2025
Рётхис
1:3
Дорнбирн
Статистика матча
Комментарии к матчу