29.05.2025

Смотреть онлайн Рётхис - Дорнбирн 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстрияРегиональная лига (запад): РётхисДорнбирн, 28 тур . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sportplatz an der Ratz.

МСК, 28 тур, Стадион: Sportplatz an der Ratz
Региональная лига (запад)
Рётхис
Завершен
0 : 3
29 мая 2025
Дорнбирн
10'
29'
38'
Смотреть онлайн
Дорнбирн icon
10'
Дорнбирн icon
29'
Дорнбирн icon
38'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Рётхис - Угловой
6'
Угловой
Рётхис - Угловой
10'
Дорнбирн - 1-ый Гол
14'
Угловой
Дорнбирн - Угловой
15'
Угловой
Дорнбирн - Угловой
20'
Угловой
Дорнбирн - Угловой
29'
Дорнбирн - 2-ой Гол
38'
Дорнбирн - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 2,3
56'
Угловой
Дорнбирн - Угловой
59'
Угловой
Рётхис - Угловой
80'
Угловой
Дорнбирн - Угловой
89'
Угловой
Рётхис - Угловой
90'
Угловой
Рётхис - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 2,3

Превью матча Рётхис — Дорнбирн

История последних встреч

Рётхис
Рётхис
Дорнбирн
Рётхис
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.06.2025
Рётхис
Рётхис
1:3
Дорнбирн
Дорнбирн
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Рётхис Рётхис
49%
Дорнбирн Дорнбирн
51%
Атаки
127
110
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
13
6
Удары в створ ворот
6
9
Комментарии к матчу
