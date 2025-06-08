08.06.2025
Смотреть онлайн Белиз - Панама 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Белиз — Панама, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе FFB Stadium.
МСК, 1/8 финала, Стадион: FFB Stadium
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Текстовая трансляция
3'
Панама - Угловой
4'
Панама - Угловой
10'
Панама - Угловой
11'
Escobar - 1-ый Гол
29'
Белиз - Угловой
40'
Панама - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Панама - 2-ой Гол
54'
Панама - Угловой
69'
Панама - Угловой
73'
Белиз - Угловой
80'
Панама - Угловой
83'
Панама - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Белиз — Панама
Статистика матча
Комментарии к матчу