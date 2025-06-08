Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Белиз - Панама 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: БелизПанама, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе FFB Stadium.

МСК, 1/8 финала, Стадион: FFB Stadium
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Белиз
Завершен
0 : 2
08 июня 2025
Панама
Escobar 11'
50'
Смотреть онлайн
Escobar - Панама icon
11'
Счет после первого тайма 0:1
Панама icon
50'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Панама - Угловой
4'
Угловой
Панама - Угловой
10'
Угловой
Панама - Угловой
11'
Escobar - 1-ый Гол
29'
Угловой
Белиз - Угловой
40'
Угловой
Панама - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Панама - 2-ой Гол
54'
Угловой
Панама - Угловой
69'
Угловой
Панама - Угловой
73'
Угловой
Белиз - Угловой
80'
Угловой
Панама - Угловой
83'
Угловой
Панама - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Белиз — Панама

Статистика матча

Владение мячом
Белиз Белиз
28%
Панама Панама
72%
Атаки
28
39
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
0
2
Игры 1/8 финала
15.10.2025
Сальвадор
0:1
Гватемала
Завершен
15.10.2025
Панама
1:1
Суринам
Завершен
15.10.2025
Ямайка
4:0
Бермудские Острова
Завершен
15.10.2025
Куракао
1:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
14.10.2025
Коста-Рика
4:1
Никарагуа
Завершен
14.10.2025
Гондурас
3:0
Гаити
Завершен
08.06.2025
Белиз
0:2
Панама
Завершен
08.06.2025
Багамские Острова
0:8
Коста-Рика
Завершен
08.06.2025
Аруба
0:5
Гаити
Завершен
07.06.2025
Ангилья
0:3
Сальвадор
Завершен
07.06.2025
Британские Виргинские Острова
0:1
Ямайка
Завершен
07.06.2025
Каймановые острова
0:1
Гондурас
Завершен
Комментарии к матчу
