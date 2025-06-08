08.06.2025
Смотреть онлайн Аруба - Гаити 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Аруба — Гаити, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Trinidad Stadium.
МСК, 1/8 финала, Стадион: Trinidad Stadium
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Frantzdy Pierrot
35'
Счет после первого тайма 0:2
Гаити
61'
Дюкенс Назон
67'
Mondy Prunier
86'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
16'
Гаити - Угловой
29'
Аруба - Угловой
29'
Danley Jean Jacques - 1-ый Гол
35'
Frantzdy Pierrot - 2-ой Гол
45+2'
Аруба - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Гаити - Угловой
53'
Аруба - Незабитый пенальти
61'
Гаити - 3-ий Гол
67'
Дюкенс Назон - 4-ый Гол
86'
Mondy Prunier - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5
Превью матча Аруба — Гаити
Статистика матча
Комментарии к матчу