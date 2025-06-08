Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.06.2025

Смотреть онлайн Аруба - Гаити 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: АрубаГаити, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Trinidad Stadium.

МСК, 1/8 финала, Стадион: Trinidad Stadium
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Аруба
Завершен
0 : 5
08 июня 2025
Гаити
Danley Jean Jacques 29'
Frantzdy Pierrot 35'
61'
Дюкенс Назон 67'
Mondy Prunier 86'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Danley Jean Jacques icon
29'
Frantzdy Pierrot icon
35'
Счет после первого тайма 0:2
Гаити icon
61'
Дюкенс Назон icon
67'
Mondy Prunier icon
86'
Матч закончился со счётом 0:5
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Гаити - Угловой
29'
Угловой
Аруба - Угловой
29'
Danley Jean Jacques - 1-ый Гол
35'
Frantzdy Pierrot - 2-ой Гол
45+2'
Угловой
Аруба - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
50'
Угловой
Гаити - Угловой
53'
Аруба - Незабитый пенальти
61'
Гаити - 3-ий Гол
67'
Дюкенс Назон - 4-ый Гол
86'
Mondy Prunier - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:5

Превью матча Аруба — Гаити

Статистика матча

Владение мячом
Аруба Аруба
29%
Гаити Гаити
71%
Атаки
61
85
Угловые
2
2
Фолы
11
6
Удары (всего)
4
13
Удары мимо ворот
4
11
Удары в створ ворот
2
7
Игры 1/8 финала
15.10.2025
Сальвадор
0:1
Гватемала
Завершен
15.10.2025
Панама
1:1
Суринам
Завершен
15.10.2025
Ямайка
4:0
Бермудские Острова
Завершен
15.10.2025
Куракао
1:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
14.10.2025
Коста-Рика
4:1
Никарагуа
Завершен
14.10.2025
Гондурас
3:0
Гаити
Завершен
08.06.2025
Белиз
0:2
Панама
Завершен
08.06.2025
Багамские Острова
0:8
Коста-Рика
Завершен
08.06.2025
Аруба
0:5
Гаити
Завершен
07.06.2025
Ангилья
0:3
Сальвадор
Завершен
07.06.2025
Британские Виргинские Острова
0:1
Ямайка
Завершен
07.06.2025
Каймановые острова
0:1
Гондурас
Завершен
07.06.2025
Гватемала
4:2
Доминиканская Республика
Завершен
07.06.2025
Никарагуа
1:0
Гайана
Завершен
07.06.2025
Куракао
4:0
Saint Lucia
Завершен
07.06.2025
Тринидад и Тобаго
6:2
Сент Киттс и Невис
Завершен
07.06.2025
Суринам
1:0
Пуэрто-Рико
Завершен
06.06.2025
Антигуа и Барбуда
0:1
Куба
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
Металлург Металлург
5 Декабря
19:30
Лилль Лилль
Марсель Марсель
5 Декабря
23:00
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
Торпедо Торпедо
5 Декабря
19:30
Овьедо Овьедо
Майорка Майорка
5 Декабря
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
BC Dubai BC Dubai
5 Декабря
22:30
Брест Брест
Монако Монако
5 Декабря
21:00
Юкурит Юкурит
Сайпа Сайпа
5 Декабря
19:30
КооКоо КооКоо
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
5 Декабря
19:30
ХПК ХПК
Таппара Таппара
5 Декабря
19:30
Майнц Майнц
Боруссия М'гладбах Боруссия М'гладбах
5 Декабря
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA