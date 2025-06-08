Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Багамские Острова - Коста-Рика 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: Багамские ОстроваКоста-Рика, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BFA Wildey Turf.

МСК, 1/8 финала, Стадион: BFA Wildey Turf
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Багамские Острова
Завершен
0 : 8
08 июня 2025
Коста-Рика
Martinez 20'
37'
Alejandro Jesus Bran Flores 45+2'
48'
Манфред Угальде 51'
Warren Madrigal 64'
Warren Madrigal 79'
Alvaro Zamora 90'
Martinez - Коста-Рика icon
20'
Коста-Рика icon
37'
Alejandro Jesus Bran Flores icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:3 : 1,0
Коста-Рика icon
48'
Манфред Угальде icon
51'
Warren Madrigal icon
64'
Warren Madrigal icon
79'
Alvaro Zamora icon
90'
Матч закончился со счётом 0:8 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
3'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
14'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
20'
Martinez - 1-ый Гол
22'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
37'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
37'
Коста-Рика - 2-ой Гол
45+2'
Alejandro Jesus Bran Flores - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 1,0
47'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
48'
Коста-Рика - 4-ый Гол
51'
Манфред Угальде - 5-ый Гол
56'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
64'
Warren Madrigal - 6-ый Гол
79'
Warren Madrigal - 7-ый Гол
81'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
82'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
90'
Alvaro Zamora - 8-ый Гол
90+4'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
Матч закончился со счётом 0:8 : 1,0

Превью матча Багамские Острова — Коста-Рика

Статистика матча

Атаки
56
84
Угловые
0
10
Удары мимо ворот
0
14
Удары в створ ворот
0
18
Игры 1/8 финала
15.10.2025
Сальвадор
0:1
Гватемала
Завершен
15.10.2025
Панама
1:1
Суринам
Завершен
15.10.2025
Ямайка
4:0
Бермудские Острова
Завершен
15.10.2025
Куракао
1:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
14.10.2025
Коста-Рика
4:1
Никарагуа
Завершен
14.10.2025
Гондурас
3:0
Гаити
Завершен
08.06.2025
Белиз
0:2
Панама
Завершен
08.06.2025
Багамские Острова
0:8
Коста-Рика
Завершен
08.06.2025
Аруба
0:5
Гаити
Завершен
07.06.2025
Ангилья
0:3
Сальвадор
Завершен
07.06.2025
Британские Виргинские Острова
0:1
Ямайка
Завершен
07.06.2025
Каймановые острова
0:1
Гондурас
Завершен
07.06.2025
Гватемала
4:2
Доминиканская Республика
Завершен
07.06.2025
Никарагуа
1:0
Гайана
Завершен
07.06.2025
Куракао
4:0
Saint Lucia
Завершен
07.06.2025
Тринидад и Тобаго
6:2
Сент Киттс и Невис
Завершен
07.06.2025
Суринам
1:0
Пуэрто-Рико
Завершен
06.06.2025
Антигуа и Барбуда
0:1
Куба
Завершен
Комментарии к матчу
