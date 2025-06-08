08.06.2025
Смотреть онлайн Багамские Острова - Коста-Рика 08.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Багамские Острова — Коста-Рика, 1/8 финала . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе BFA Wildey Turf.
МСК, 1/8 финала, Стадион: BFA Wildey Turf
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Завершен
0 : 8
08 июня 2025
Коста-Рика
Martinez 20'
37'
Alejandro Jesus Bran Flores 45+2'
48'
Манфред Угальде 51'
Warren Madrigal 64'
Warren Madrigal 79'
Alvaro Zamora 90'
Коста-Рика
37'
Счет после первого тайма 0:3 : 1,0
Коста-Рика
48'
Манфред Угальде
51'
Warren Madrigal
64'
Warren Madrigal
79'
Alvaro Zamora
90'
Матч закончился со счётом 0:8 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Коста-Рика - Угловой
3'
Коста-Рика - Угловой
14'
Коста-Рика - Угловой
20'
Martinez - 1-ый Гол
22'
Коста-Рика - Угловой
37'
Коста-Рика - Угловой
37'
Коста-Рика - 2-ой Гол
45+2'
Alejandro Jesus Bran Flores - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3 : 1,0
47'
Коста-Рика - Угловой
48'
Коста-Рика - 4-ый Гол
51'
Манфред Угальде - 5-ый Гол
56'
Коста-Рика - Угловой
64'
Warren Madrigal - 6-ый Гол
79'
Warren Madrigal - 7-ый Гол
81'
Коста-Рика - Угловой
82'
Коста-Рика - Угловой
90'
Alvaro Zamora - 8-ый Гол
90+4'
Коста-Рика - Угловой
Матч закончился со счётом 0:8 : 1,0
Превью матча Багамские Острова — Коста-Рика
Статистика матча
Атаки
56
84
Угловые
0
10
Удары мимо ворот
0
14
Удары в створ ворот
0
18
Комментарии к матчу