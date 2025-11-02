Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Косжалин - Biali Sadow 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПольшаПольша - Лига IV: КосжалинBiali Sadow . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

МСК
Польша - Лига IV
Косжалин
16'
21'
Отменен
2 : 2
02 ноября 2025
Biali Sadow
55'
90+7'
Косжалин icon
16'
Косжалин icon
21'
Счет после первого тайма 2:0
Biali Sadow icon
55'
Biali Sadow icon
90+7'
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
6'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
9'
Угловой
Косжалин - Угловой
12'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
14'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
16'
Косжалин - 1-ый Гол
19'
Угловой
Косжалин - Угловой
21'
Косжалин - 2-ой Гол
23'
Угловой
Косжалин - Угловой
41'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
52'
Угловой
Косжалин - Угловой
55'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
55'
Biali Sadow - 3-ий Гол
65'
Угловой
Косжалин - Угловой
73'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
81'
Угловой
Косжалин - Угловой
86'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
90'
Угловой
Biali Sadow - Угловой
90+3'
Угловой
Косжалин - Угловой
90+4'
Угловой
Косжалин - Угловой
90+7'
Biali Sadow - 4-ый Гол

Превью матча Косжалин — Biali Sadow

Команда Косжалин в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Biali Sadow, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-9. Команда Косжалин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Biali Sadow забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Косжалин Косжалин
52%
Biali Sadow Biali Sadow
48%
Атаки
61
72
Угловые
8
9
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
6
4
Комментарии к матчу
