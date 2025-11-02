Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы
расскажем о матче
турнира Польша — Польша - Лига IV: Косжалин — Biali Sadow
. Начало встречи 02 ноября 2025
запланировано на 15:00
по московскому времени
.
Команда Косжалин в последних
10 матчах
одержала 3 победы
, 0 раз сыграла вничью
и
проиграла 0 матчей
с разницей мячей 8-4.
Команда Biali Sadow, сыграв 10
матчей, выиграла 1 раз
,1 матч завершила
вничью
и
потерпела 1 поражение
с разницей мячей 9-9.
Команда Косжалин в среднем
забивает 1 гола за игру, пропускает
0. Biali Sadow
забивает 1, пропускает
1.