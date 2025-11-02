Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Польша — Польша - Лига IV : Косжалин — Biali Sadow . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .

Превью матча Косжалин — Biali Sadow

Команда Косжалин в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-4. Команда Biali Sadow, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 9-9. Команда Косжалин в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Biali Sadow забивает 1, пропускает 1.