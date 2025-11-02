02.11.2025
Смотреть онлайн Havre Caucriauville Sportif - Кан II 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Насьональ 3: Havre Caucriauville Sportif — Кан II . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
МСК
Франция - Насьональ 3
Отменен
1 : 1
02 ноября 2025
Кан II
66'
Текстовая трансляция
14'
Havre Caucriauville Sportif - Угловой
30'
Havre Caucriauville Sportif - Угловой
45+2'
Кан II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Кан II - Угловой
51'
Кан II - Угловой
55'
Кан II - Угловой
66'
Кан II - 1-ый Гол
85'
Havre Caucriauville Sportif - 2-ой Гол
88'
Havre Caucriauville Sportif - Угловой
89'
Кан II - Угловой
90+1'
Кан II - Угловой
Превью матча Havre Caucriauville Sportif — Кан II
Статистика матча
Владение мячом
50%
Атаки
83
96
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
8
10
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу