Смотреть онлайн Versailles 78 II - Бретиньи 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Франция - Насьональ 3: Versailles 78 II — Бретиньи . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Versailles 78 II — Бретиньи
Команда Versailles 78 II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда Бретиньи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-3. Команда Versailles 78 II в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Бретиньи забивает 1, пропускает 0.