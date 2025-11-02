Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Versailles 78 II - Бретиньи 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияФранция - Насьональ 3: Versailles 78 IIБретиньи . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК
Франция - Насьональ 3
Versailles 78 II
24'
45'
Отменен
2 : 2
02 ноября 2025
Бретиньи
59'
Versailles 78 II icon
24'
Versailles 78 II icon
45'
Счет после первого тайма 2:0
Bretigny icon
59'
Текстовая трансляция
16'
Угловой
Versailles 78 II - Угловой
24'
Versailles 78 II - 1-ый Гол
44'
Bretigny - Незабитый пенальти
45'
Versailles 78 II - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
54'
Угловой
Versailles 78 II - Угловой
59'
Bretigny - 3-ий Гол
86'
Угловой
Bretigny - Угловой
90+4'
Угловой
Bretigny - Угловой

Превью матча Versailles 78 II — Бретиньи

Команда Versailles 78 II в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3. Команда Бретиньи, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-3. Команда Versailles 78 II в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Бретиньи забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Versailles 78 II Versailles 78 II
58%
Бретиньи Бретиньи
42%
Атаки
136
100
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
6
7
Комментарии к матчу
