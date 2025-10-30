Смотреть онлайн КД Варгас Торрес - Cumbaya 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B: КД Варгас Торрес — Cumbaya, 10 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Folke Anderson.
Превью матча КД Варгас Торрес — Cumbaya
Команда КД Варгас Торрес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Cumbaya, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-17. Команда КД Варгас Торрес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Cumbaya забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 августа 2025 на поле команды Cumbaya, в том матче сыграли вничью.