Превью матча КД Варгас Торрес — Cumbaya

Команда КД Варгас Торрес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Cumbaya, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-17. Команда КД Варгас Торрес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Cumbaya забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 августа 2025 на поле команды Cumbaya, в том матче сыграли вничью.