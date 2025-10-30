Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн КД Варгас Торрес - Cumbaya 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: КД Варгас ТорресCumbaya, 10 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Folke Anderson.

МСК, 10 тур, Стадион: Estadio Folke Anderson
Эквадор - Liga Pro Серия B
КД Варгас Торрес
Отменен
0 : 0
30 октября 2025
Cumbaya
Превью матча КД Варгас Торрес — Cumbaya

Команда КД Варгас Торрес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Cumbaya, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 5-17. Команда КД Варгас Торрес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Cumbaya забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 августа 2025 на поле команды Cumbaya, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

КД Варгас Торрес
КД Варгас Торрес
Cumbaya
КД Варгас Торрес
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
26.08.2025
Cumbaya
Cumbaya
1:1
КД Варгас Торрес
КД Варгас Торрес
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
КД Варгас Торрес КД Варгас Торрес
40%
Cumbaya Cumbaya
60%
Атаки
2
7
Угловые
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
0
Игры 10 тур
30.10.2025
Имбабура
3:1
Чакаритас
Завершен
30.10.2025
Club Atletico Vinotinto
3:0
22 de Julio
Завершен
30.10.2025
КД Варгас Торрес
0:0
Cumbaya
Отменен
29.10.2025
Леонес Дель Норте
0:0
Гуаякиль Сити
Завершен
29.10.2025
Гуалацео
1:5
Клуб 9 де Октубре
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте Джуниорс
6:2
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
Комментарии к матчу
