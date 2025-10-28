Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Райман Лига - Див 1 - Юг : Литтлхемптон — Вестфилд . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Литтлхемптон — Вестфилд

Команда Литтлхемптон в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-9. Команда Вестфилд, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-8. Команда Литтлхемптон в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Вестфилд забивает 1, пропускает 1.