Смотреть онлайн Корби - Бельфер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див.: Корби — Бельфер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .
Превью матча Корби — Бельфер
Команда Корби в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-13. Команда Бельфер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Корби в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бельфер забивает 1, пропускает 1.