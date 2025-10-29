Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная лига - 1-й див. : Корби — Бельфер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени .

Превью матча Корби — Бельфер

Команда Корби в последних 10 матчах одержала 7 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 23-13. Команда Бельфер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 6-8. Команда Корби в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Бельфер забивает 1, пропускает 1.