29.10.2025
Смотреть онлайн Университет северной Каролины в Гринсборо (Ж) - VMI (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Университет северной Каролины в Гринсборо (Ж) — VMI (W), 122 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UNCG Soccer Stadium.
МСК, 122 тур, Стадион: UNCG Soccer Stadium
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Завершен
2 : 0
29 октября 2025
Превью матча Университет северной Каролины в Гринсборо (Ж) — VMI (W)
Игры 122 тур
Комментарии к матчу