Смотреть онлайн Уоффорд (Ж) - Зе Ситадел (Ж) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — США - Чемпионат Колледжей - Женщины: Уоффорд (Ж) — Зе Ситадел (Ж), 122 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Snyder Field.
Превью матча Уоффорд (Ж) — Зе Ситадел (Ж)
Команда Уоффорд (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-1.