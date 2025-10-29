Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Уоффорд (Ж) - Зе Ситадел (Ж) 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАСША - Чемпионат Колледжей - Женщины: Уоффорд (Ж)Зе Ситадел (Ж), 122 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Snyder Field.

МСК, 122 тур, Стадион: Snyder Field
США - Чемпионат Колледжей - Женщины
Уоффорд (Ж)
Завершен
2 : 1
29 октября 2025
Зе Ситадел (Ж)
Смотреть онлайн
Превью матча Уоффорд (Ж) — Зе Ситадел (Ж)

Команда Уоффорд (Ж) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-1.

Игры 122 тур
03.11.2025
Utah State Women
1:0
Нью-Мексико (Ж)
Завершен
03.11.2025
Duke Women
1:0
Louisville Women
Завершен
03.11.2025
Mississippi State Women
1:0
Oklahoma (W)
Завершен
02.11.2025
Kentucky Women
1:0
Флорида (Ж)
Завершен
Комментарии к матчу
