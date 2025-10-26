26.10.2025
Смотреть онлайн Paysandu (W) - Remo (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Paraense Women: Paysandu (W) — Remo (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
Brazil Campeonato Paraense Women
Paysandu (W)
46'
59'
60'
Отменен
3 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
3'
Paysandu (W) - Угловой
7'
Paysandu (W) - Угловой
20'
Remo (W) - Угловой
44'
Paysandu (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
46'
Paysandu (W) - 1-ый Гол
59'
Paysandu (W) - 2-ой Гол
60'
Paysandu (W) - 3-ий Гол
66'
Paysandu (W) - Угловой
Превью матча Paysandu (W) — Remo (W)
Статистика матча
Владение мячом
66%
34%
Атаки
91
54
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
15
7
Удары в створ ворот
8
1
