Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Хорватия — Хорватия - Лига U19 : Ла Хабана — Гуантанамо ФК . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

Превью матча Ла Хабана — Гуантанамо ФК

Команда Ла Хабана в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-7. Команда Гуантанамо ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-6. Команда Ла Хабана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуантанамо ФК забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Гуантанамо ФК, в том матче победу одержали гостьи.