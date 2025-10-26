Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Ла Хабана - Гуантанамо ФК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ХорватияХорватия - Лига U19: Ла ХабанаГуантанамо ФК . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

Ла Хабана
Отменен
- : -
26 октября 2025
Гуантанамо ФК
Превью матча Ла Хабана — Гуантанамо ФК

Команда Ла Хабана в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-7. Команда Гуантанамо ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-6. Команда Ла Хабана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуантанамо ФК забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 июля 2025 на поле команды Гуантанамо ФК, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ла Хабана
Ла Хабана
Гуантанамо ФК
Ла Хабана
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.07.2025
Гуантанамо ФК
Гуантанамо ФК
0:1
Ла Хабана
Ла Хабана
Обзор
Комментарии к матчу
