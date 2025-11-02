Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.11.2025

Смотреть онлайн Vasco da Gama (W) - Flamengo (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Campeonato Carioca Women: Vasco da Gama (W)Flamengo (W), 2 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CT Almirante Heleno.

МСК, 2 тур, Стадион: CT Almirante Heleno
Brazil Campeonato Carioca Women
Vasco da Gama (W)
9'
85'
Отменен
2 : 2
02 ноября 2025
Flamengo (W)
37'
71'
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Vasco da Gama (W) icon
9'
Flamengo (W) icon
37'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
Flamengo (W) icon
71'
Vasco da Gama (W) icon
85'
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
8'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
9'
Vasco da Gama (W) - 1-ый Гол
29'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
37'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
37'
Flamengo (W) - 2-ой Гол
44'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,2
49'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
50'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой
57'
Угловой
Vasco da Gama (W) - Угловой
71'
Flamengo (W) - 3-ий Гол
85'
Угловой
Vasco da Gama (W) - Угловой
85'
Vasco da Gama (W) - 4-ый Гол
89'
Угловой
Flamengo (W) - Угловой

Превью матча Vasco da Gama (W) — Flamengo (W)

Команда Vasco da Gama (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-3. Команда Flamengo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда Vasco da Gama (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Flamengo (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Flamengo (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Vasco da Gama (W)
Vasco da Gama (W)
Flamengo (W)
Vasco da Gama (W)
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
08.11.2025
Flamengo (W)
Flamengo (W)
3:0
Vasco da Gama (W)
Vasco da Gama (W)
Обзор
13.10.2025
Flamengo (W)
Flamengo (W)
3:1
Vasco da Gama (W)
Vasco da Gama (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Vasco da Gama (W) Vasco da Gama (W)
36%
Flamengo (W) Flamengo (W)
64%
Атаки
105
174
Угловые
2
8
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
3
5
Игры 2 тур
08.11.2025
Fluminense RJ (W)
2:1
Botafogo (W)
Завершен
08.11.2025
Flamengo (W)
3:0
Vasco da Gama (W)
Завершен
02.11.2025
Vasco da Gama (W)
2:2
Flamengo (W)
Отменен
04.10.2025
Fluminense (W)
2:1
Perolas Negras (W)
Завершен
27.09.2025
Flamengo (W)
4:0
Perolas Negras (W)
Завершен
27.09.2025
Fluminense (W)
-:-
Buzios Women
Отменен
27.09.2025
Botafogo (W)
13:0
Heips RJ Women
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA