Превью матча Vasco da Gama (W) — Flamengo (W)

Команда Vasco da Gama (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-3. Команда Flamengo (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-4. Команда Vasco da Gama (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Flamengo (W) забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Flamengo (W), в том матче победу одержали хозяева.